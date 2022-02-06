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高雄新制！「8-15樓集合住宅」納公安申報　每棟最高補助1萬6千元

▲▼高雄城中城大火，空拍畫面曝光。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

▲高雄城中城大火釀46死43傷。（資料圖／記者吳奕靖翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市鹽埕區城中城大樓發生46死嚴重火警，惡火燒出高齡危樓公安問題。高市府宣布，今年1月1日起，將「8至15樓的H-2集合住宅」納入公安申報檢查對象，為減輕大樓委託申報費用，每棟最高補助1萬6千元。

▲▼高雄鹽埕城中城大樓陷入火海。（圖／記者許宥孺翻攝）

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▲高雄鹽埕城中城大樓深夜陷入火海。（資料圖／記者許宥孺翻攝）

工務局局長楊欽富表示，高雄市已公告擴大8至15樓H-2集合住宅，自2022年1月1日起開始納入公安申報範圍，住戶居住安全有保障。工務局將同步輔導高雄8至15樓建築物所有權人、公寓大廈管理委員會及管理負責人完成辦理「首次」公安申報作業，自2022年1月1日起開始受理，每棟最高補助1萬6千元。

工務局表示，建築物所有權人或使用人，應委託專業檢查機構或人員辦理檢查，如有成立管理組織由管委會或管理負責人申報；未完成管理組織報備或未成立管委會者，由建築物所有權人過半數及其應有部分合計過半數同意並推派一人為申報代表人，於2022年4月30日前郵寄或親送至自選的專業公會，或至市府四維行政中心1樓聯合洽公區，由公會派駐公安申報「輔導窗口」協助臨櫃申請。

▲高市府將「8至15樓的H-2集合住宅」納入公安申報檢查對象。（圖／高雄市政府提供）

▲高市府將「8至15樓的H-2集合住宅」納入公安申報檢查對象。（圖／高雄市政府提供）

此外，高市府也在過年前完成全市20年以上舊大樓聯合公安稽查，總計1099棟，清查結果計有69棟合格，並完成978棟大樓逃生避難設施阻礙排除作業，後續列管限期改善計有52棟。

高市府表示，針對聯合稽查逃生避難設施不合格的老舊大樓，工務局預計2月起補助其防火門、門弓器或推桿，以維護大樓的公共安全。為強化老舊大樓消防安全，落實居住安全，消防局也將提供「3燈2器消防安全設備補助」、「改善消防安全設備貸款最高8百萬元之全額利息補助」。

▲▼工務局趕在年底前，完成全市20年以上舊大樓聯合公安稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼工務局趕在年底前，完成全市20年以上舊大樓聯合公安稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼工務局趕在年底前，完成全市20年以上舊大樓聯合公安稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

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