連珠炮罵警「人渣．國家養的米蟲」　碩士男下場曝

▲男子對員警辱罵「人渣、米蟲、不要臉的廢物」，法院判5個月有期徒刑。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者蔡怡萍／高雄報導

高雄市一位葉姓男子與其父親在住家發生糾紛，葉父報警請求警方到家中協助，但葉男看見警方到場竟出言辱罵「犯罪集團、他媽的、不要臉的東西」，被依妨害公務逮捕帶回警局時，繼續對警察叫罵「人渣、國家養你們這些米蟲畜生」等，檢察官依法起訴後，法院判葉男侮辱公務員罪處有期徒刑5個月。

葉姓父子2020年12月23日在住處不明原因發生爭執，葉男對接獲葉父報案前來協調的3位員警出言飆罵「不要臉的東西」等語，被警方以妨害公務現行犯帶回警局，製作筆錄期間葉男態度依然囂張，不斷辱罵「你們這些犯罪集團成員集體犯罪、你他媽的、X你媽、國家養你們這些畜生啊、你媽的怎麼會當所長啊，人渣、不要臉，還領我們人民養你們畜生的錢，媽的國家養你們這些米蟲這些畜生啦」，已嚴重貶損依法執行職務員警之威信及尊嚴，檢察官依妨害公務將以葉男移送偵辦。

葉男向高雄地方法院矢口否認犯行，反咬警方是非法入侵住宅、非法搜索、非法的強制罪未遂、妨害自由，自己所說的都是「針對他們的犯罪行為所做的正當防衛」，且警方提供的密錄器影像是非法證據，密錄器譯文是非法證據的衍生證據、葉父的證述是傳聞證據，在偵訊中的自白也是透過非法使用戒具、非法凌虐取得，通通沒有證據能力，甚至要求停止審判聲請釋憲。

法院勘驗警方密錄器，警方勤務期間語氣平和、未有不當使用強制力，密錄器錄製影像也為就職務執行過程之錄影存證，為合法取得證據。且查出葉男具有碩士學歷，憑藉稍有學識就目中無人、賣弄法規，欠缺合理法治觀念，對於值勤員警加以言語侮辱、貶損人格，犯後態度又極度不佳、強詞奪理，全案並無須動用釋憲，判處5個月徒刑，可易科罰金。