百款商品買1送1！賣場「草莓季」限時開跑　草莓蛋糕、千層派要吃

▲量販店草莓季、櫻花祭開跑了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

衝了！繼各大超商、手搖店網羅一系列草莓限定甜點、飲品後，量販店也宣布「草莓季」、「櫻花祭」同步開跑了，蒐集超過100種吃喝用品，不僅吃得到滿滿草莓的超人氣蛋糕「草莓寶盒」，還有粉紅草莓生乳捲、草莓千層派等一次滿足，加碼多款加了櫻花香的洗髮精、沐浴用品，即日起至2月22日限定登場，多項商品更祭出買1送1超殺優惠。

▲草莓甜點、零食一次滿足。

粉紅泡泡襲捲賣場了，家樂福最新「草莓季」、「櫻花祭」齊登場，一共推出超過百款限定吃喝用品，其中，「草莓時光」商品從烘焙品、零食、酒類都有，一定要吃的就是熱銷2萬份的「草莓寶盒蛋糕」，光是看到草莓層層堆疊的畫面就讓人口水直流，加碼還有粉紅草莓生乳捲、卡士達草莓千層派、杏仁草莓塔等，全吃得到滿滿草莓。

▲「櫻花祭」同步開跑。

除外，「櫻花祭」則以居家日用品為主，像是洗髮精、沐浴乳、衣物柔軟精等都有，不僅都有粉嫩包裝，還搭配著櫻花香，即日起至2月22日限定登場，期間超過百款商品也祭出買1送1限時優惠，婆媽們把握機會囤一波。

▲全聯草莓季限時登場。

另，全聯「草莓季」近日也重磅登場，即日起至3月10日推出各式We Sweet草莓甜點、Read Bread及阪急麵包，還有多種零食一次滿足，其中，首推與beard papa’s合作的「升級版草莓卡士達系列甜點」，有草莓卡士達蛋糕、草莓卡士達雪莓娘、草莓卡士達塔、草莓卡士達慕斯杯等選擇。

We Sweet則加碼推草莓雙餡生乳堡、草莓鮮果布蕾及日式草莓大福，至於Read Bread則首次打造超可愛「草莓喵吐司」，是以生吐司麵糰與草莓麵糰為主體，手工捲入草莓及紅莓果乾的雙色吐司，外型則是超療癒粉紅虎斑貓造型，欠拍又欠吃，還有草莓雙餡餐包、草莓生貝果等，草莓控把握機會吃。而至24日前也有草莓零食限定商品買1送1優惠。

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