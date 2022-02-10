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全聯5折來了！「年度百大商品」婆媽小資族最愛　12大消費趨勢揭曉

▲▼全聯南港店，全聯門市。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯祭出「年度百大商品5折起」。（資料照／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

終於又等到全聯5折！為掌握消費趨勢，讓消費者生活更快適，全聯每年都會以年度商品大展概念出發，集結去年度食品用品統整出12大消費趨勢，並精選出最受到消費者矚目的流行商品，祭出百件商品全聯價5折起回饋，期望讓每個人都享有最優質平價的好物。

全聯表示，12大消費趨勢包含「洗衣儀式感升級」、「疫情下的口氣清新」、「為地球盡一份心力」、「橘色世代大人學」、「毛小孩的遊樂園」、「擺脫束縛的減法志向」、「輕熟齡保養主義」、「健康飲食保護力UP」、「居家自煮便利料理」、「療癒派的追劇食光」、「低卡副餐享輕食」、「品味微醺小酒吧」等。

▲▼全聯南港店，全聯門市。（圖／記者林育綾攝）

▲美味堂多款便利美食特價。（圖／記者林育綾攝）

業者發現，人們隨著生活品質提升，對於織物的保護更加講究，雖然洗衣步驟越來越多，但洗衣球跟芳香顆粒的推出也越來越輕盈、方便，如洗衣球2021銷量即較2020年成長超過6成；而衣物芳香顆粒市場接受度逐漸提升，去年銷量也有較2020年成長超過4成。

另外因連續兩年疫情影響，改變了人們生活方式，使戴口罩、勤洗手成為生活日常，帶動酒精、口罩業績持續成長，同時也發現長期配戴口罩使人們更注重口腔衛生，進而使便利的漱口水連年成長，如去年銷量就較前年成長超過兩位數。

全聯也提到，年約55～65歲的健康初老族其實比以往更加重視自己健康，這群被封為橘色世代的大人學消費趨勢，進一步帶動全聯2021年整體保健品較前年成長超過1億元，尤其維他命C銷量更年成長近6成。

▲▼全聯南港店，全聯門市。（圖／記者林育綾攝）

▲寵物零食業績去年較2020年成長超過47%。（圖／記者林育綾攝）

而消費者不僅更注重個人，近年來台灣人養毛小孩比例不斷增加，根據農委會公告，2013年～2019年家貓成長速度快，讓貓飼主有大幅增加趨勢，根據業者內部銷售資料顯示，寵物零食業績去年較2020年成長超過47%，其中貓咪食品業績則成長超過4%。

全聯也網羅生鮮年度暢銷商品推出各種人氣好物優惠，包括講究健康養生的各類蔬果，像是熱銷常勝軍好菇道鴻喜菇、雪白菇；水果部分，有自然界的高級甜品好比產地嚴選的台東縱谷鮮Q鳳梨釋迦、黃金番茄以及免削免切的家庭號水果盒。

鮮魚精肉部分，有榮獲十大神農獎的「桂丁雞翅腿－五香醃漬」全聯獨家商品，嚴選桂丁土雞翅腿，肉質飽滿Q彈、膠質豐富，以獨家複合五香秘方專業按摩滾打入味，並使用貼體包裝，保鮮更美味，原價99元，2/11～2/17特價89元。超人氣「鮭魚菲力（挪威）」挪威空運直送，使用貼體包裝鎖住魚肉鮮嫩風味、去骨處理料理、食用更便利，原價258元， 2/11～2/17特價209元。

▲▼全聯南港店，全聯門市。（圖／記者林育綾攝）

▲多款生鮮特價。（資料圖／記者林育綾攝）

另有多款合購促銷優惠商品，像是「極鮮花枝蝦滑」使用海捕大花枝先打成花枝漿，再加入花枝及蝦仁肉塊，用料大方，單盒129元，2/11～2/24特價2盒229元。「好欣豬熟成日式炸豬排」，嚴選國產豬里肌部位經熟成技術後再加以醃製按摩，保有鮮甜肉汁與外酥內嫩的口感，單盒129元，2/18～2/24特價2盒238元。

而全聯的調理品牌美味堂以方便美味為宗旨，過往像是滷味拼盤、美味堂金錢牛肚絲、去骨油雞腿、麻辣鴨血與各類湯品都深受網友熱愛，這次通通推出優惠價，特別推薦「菱角酥排骨湯」選用以友善土地方式種植的脫殼菱角，口感鬆脆甘甜，結合排骨酥濃郁湯頭，風味鮮美，原價169元，2/18～2/24特價159元。

▲▼全聯積極推廣鳳梨釋迦，台東得天獨厚的縱谷氣候環境，造就出無可取代的口感甜度。（圖／記者林育綾攝）

此外，早餐好夥伴Read Bread 2/25～3/24適逢周六、日、一推出新英格蘭堡、美式漢堡特價8折；異軍突起的黑馬商品「小農鮮奶吐司」自2021年8月推出至今，受到不少網友好評，嚴選小農牧場新鮮牛奶製成，口感佳，一包8片60元有找。人氣商品「貓咪生吐司」可愛造型，推出家庭號包裝，一次滿足全家人的味蕾，也是必買的百大商品。

全聯自2/11起也推出為期9週的「超級英雄總動員」滿額限量免費送，更將南港旗艦店打造成期間限定主題門市；同步全台門市也推出「漫威潮生活」點換購，在活動共同推動下，預估可帶動整體業績較去年同期成長2成以上。

▲▼全聯推出「超級英雄總動員」集點送和換購活動。（圖／業者提供）

▲全聯推出「超級英雄總動員」集點送和換購活動。（圖／業者提供）

除此之外，家樂福即日起到2/22也針對會員，推出民生必需品瘋狂價，品項包含衛生紙、衛生棉等商品，部分商品更下殺買一送一，再加碼點數大放送；美妝專區更推出上百支美妝、身體清潔保養、紙品等買一送一、滿額加價購，讓民眾年後無痛省錢。美廉社也表示，每週五六日都有做抗漲的積極促銷，每週挑選不同商品，很多民生食品、用品都有祭出大特價。

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