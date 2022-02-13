台灣限定！LINE輸入「3組關鍵字」　下秒有驚喜效果

▲通訊軟體「LINE」推出元宵節聊天室特效。（圖／翻攝自LINE官網）



記者曾羿翔／綜合報導

元宵節（15日）即將來臨，通訊軟體「LINE」也推出十分可愛有過節氛圍的聊天室特效。只要在聊天室窗裡輸入3組關鍵字，就可以把兔兔、熊大以及祈福天燈一起呼叫出來！開放時間為即日起至17日的上午10點，且為台灣限定。

在聊天室視窗輸入「元宵」、「燈籠」或是「湯圓」3組關鍵字任一組，下秒就可以看到熊大與兔兔一起放天燈！畫面相當療癒且有元宵節氣氛，傳送給親朋好友相當合適。

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元宵節聊天室特效適用版本

LINE iOS 9.15.0以上

LINE Android 10.2.0以上(且Android OS 7.1以上)

元宵節聊天室特效限定期間

2022 / 2 / 10（四）10:00 - 2022 / 2 / 17（四）10:00

值得注意的是，如果手機的LINE版本為12.0.0（含以上），輸入關鍵字出現聊天室特效後，關鍵字會以連結形式呈現，如果想要重播再看一次，只要點擊關鍵字連結，可避免造成洗版。若輸入關鍵字卻沒有出現特效的話，可嘗試將LINE重開，或是到LINE設定中的「聊天室背景特效」中確認是否開啟。

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