「成績太爛」禁用網路！15歲少年氣炸殺光全家　伴屍3天

▲這名少年持槍先後射殺他的母親及10歲弟弟，接著再朝父親胸口開槍。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，圖中人物與新聞當事人無關）

記者詹雅婷／綜合報導



西班牙一名15歲少年在校成績不佳，被父母禁止上網，沒想到，他居然拿起獵槍把爸爸、媽媽和10歲弟弟都殺光，伴屍3天。這名少年已被警方逮捕，國家警察（National Police）已介入調查。

鏡報報導，這名15歲少年住在一處名叫阿爾戈達（Algoda）的村莊，但因5次重要考試都不及格，在校成績不佳，加上回到家中沒有幫忙做家事，被父母禁止使用手機上網。但誰也都沒想到，這一切會惹出殺機。

這名少年在家持獵槍先後射殺他的母親及10歲弟弟，爸爸返家發現妻子及二兒子陳屍家中後，與少年有過爭執，最終胸部中彈身亡。

事發後，少年仍住在家中，伴屍3天之久，直到後來鄰居詢問失蹤多日的父母及弟弟時，直接承認「我前幾天殺了他們」，而少年的2名姑姑則在屋棚中發現3人遺體。這名少年已被逮捕拘留，外傳上週已經向警方全盤招供。目前西班牙國家警察正在調查中，但尚未發表公開評論。

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