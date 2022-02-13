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金正日冥誕前「紅花沒開」　北韓花匠慘了！下放勞改營半年

▲▼ 為慶祝已故領導人金正日冥誕，北韓常以「金正日花」裝飾，圖為2019年在平壤舉行的金正日花展。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 2019年在平壤舉行的金正日花展。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

北韓16日將迎來已故領導人金正日冥誕「光明星節」，兩江道卻傳出有花匠因未能確保紅色秋海棠「金正日花」在這天以前盛開，慘遭下放勞改營6個月。

《Daily NK》報導，兩江道消息人士9日透露，三水郡一名50多歲韓姓男子被判勞改6個月。他是專門種植紅色秋海棠「金正日花」及紫紅色蘭花「金日成花」的溫室經理，為了栽培花朵，必須謹慎控制溫室溫度與濕度，但因木柴供應不穩，只好放任花朵枯萎，沒想到勞動黨1月召開政治局會議，決定「大舉慶祝」光明星節及國父金日成冥誕「太陽節」，郡黨委員會便下令三水郡籌辦金正日花展。

上級的命令讓韓姓經理措手不及，只好據實以告，坦承「要在花展以前讓金正日花盛開有困難」，因此被控怠忽職守，除被解職以外，還被判6個月勞改。

此外，負責溫室鍋爐的40多歲崔姓員工因沒有確實控制溫度，判3個月勞改刑。40多歲金姓花匠也遭受懲罰，每天必須向郡黨委員會報告溫室過去管理花卉的狀況，還得寫悔過書。

消息人士對此說明，受到防疫措施影響，經濟活動大幅縮減，許多金正日花和金日成花溫室也是無人管理的狀態，這時卻突然說要舉辦花展，花匠當然束手無策。

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