剩下3天！烏克蘭首都基輔數千人街頭遊行　團結抗俄「反抗到底」

記者詹雅婷／綜合報導

美國警告，俄羅斯很有可能在16日入侵烏克蘭，迄今只剩下3天時間。不過就在烏克蘭首都基輔（Kyiv），數千名示威人潮12日走上街頭，揮舞國旗、唱著國歌，高舉「反抗到底」等標語旗幟，用行動展現國人團結的心。謝爾班科當地學生（Maria Shcherbenko）直說，「驚慌根本就沒用，我們必須為了獨立團結在一起」。

▲在這場遊行中，許多人強調不會感到害怕，高唱國歌、揮舞國旗。（圖／達志影像／newscom，下同）

綜合半島電視台等外媒報導，基輔街頭示威群眾情緒高昂，舉著「烏克蘭會反抗」、「反抗到底」、「戰爭不是答案」等旗幟標語，揮舞國旗。在這場遊行中，許多人透露他們並不會感到害怕，高唱「為了我們珍惜寶貴的自由獻出軀體靈魂」，為自己的國家感到驕傲。

67歲醫師薩沃斯蒂柯娃（Natalia Savostikova）說，「為何要由普丁來告訴我們該做什麼？」民眾納沃塞斯基（Nazar Novoselsky）更帶著2名孩子來到現場，「我們來到這裡，是為了證明我們並不害怕」。

只不過，烏克蘭如今面臨俄羅斯全面入侵的威脅，克里姆林宮已在邊境地區集結約13萬大軍，且在烏克蘭北部的白俄羅斯各地舉行軍事演習之際，也在烏克蘭南部的黑海舉行海軍演習。美國更警告，戰爭可能隨時爆發，西方各國陸續撤離在基輔的外交官，呼籲公民即刻離境。

依據半島電視台駐基輔記者峇特勒（Natacha Butler）的說法，西方國家呼籲公民離開的舉動讓許多人感到焦慮。儘管烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）呼籲冷靜，但官方也已準備好撤離首都300萬居民的計畫，以防萬一。

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