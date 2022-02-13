拜登普丁通話！美警告入侵烏克蘭「代價沉重」　俄反批：歇斯底里

▲美國總統拜登與俄羅斯總統普丁通話。（圖／路透／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

烏克蘭戰雲密布，美國總統拜登12日與俄羅斯總統普丁通話，拜登警告普丁若入侵烏克蘭，美國及西方盟國將會果斷回應並讓俄羅斯付出嚴重代價；俄羅斯政府幕僚鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）會後則表示，西方對俄國將入侵烏克蘭的指控荒謬至極，根本「歇斯底里」。

綜合外電報導，拜登在電話中警告普丁只要俄羅斯進一步入侵烏克蘭，美國將會做出果斷回應，讓俄國付出嚴重代價。拜登再次強調，俄國入侵烏克蘭勢必會掀起一波影響廣大的人道苦難，並且重創俄羅斯的國際地位。

會後白宮發布聲明指出，拜登在會談中的表態「直截了當」，「雖然美國仍準備好以外交方式解決，並和我們的盟友全力協同一致，但我們同樣也準備好面對其他局面。」白宮指出拜登與普丁的通話時間共1小時又2分鐘；一位不願具名的美國高層官員表示，儘管會談內容專業且具實質性，但對目前局面影響不大。

克里姆林宮會後指出，普丁在會談中指出美國仍然沒有正視俄羅斯主要的國安要求，即停止北約（NATO）東擴威脅俄國邊境安全，暫停在烏克蘭境內部署武器，還有撤回美國及北約在東歐國家的軍隊，因此「莫斯科很快會回應」。

鄂夏柯夫表示此次會談是因為西方的反應「歇斯底里」，荒謬誤認俄羅斯會入侵烏克蘭。他指出拜登在會中還警告普丁，美國也會以制裁當作反制莫斯科的手段，但並未說明制裁內容為何。

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