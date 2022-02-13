幼兒園師「擦指甲油」被約談！理由惹眾怒　魔人家長：不該打扮

▲幼兒園老師擦指甲油，卻被家長抱怨「不應該注重打扮」。（示意圖／記者周姈姈攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

有些家長看到老師做某件事，覺得不符合自己的價值觀，就認為對方不適合教孩子，甚至批評老師會「帶壞小孩」。就有老師無奈表示，他因為「塗指甲油」就被園長約談，理由是家長認為「老師不應該注重打扮」。話題一出惹怒網友，「不然老師應該注意什麼？」「支持老師漂漂亮亮！」「這個家長在怕什麼？」

有幼兒園老師無奈投稿《靠北幼稚園》，「我因為塗指甲油被園長約談，理由是家長說『老師不應該注重打扮』。」貼文一出，留言處也有老師深有同感，忍不住直嘆，「我也一直不敢塗指甲油，深怕其他同事和主管及家長說話」、「以前我做指甲也曾經被園長命令去卸掉。」

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▲有老師無奈表示，擦指甲油被園長約談。（圖／翻攝自靠北幼稚園）

不過，許多人秒力挺老師，「那家長您不應該把孩子送到這邊，出口在這邊，謝謝您」、「擦什麼指甲油？會掉欸！支持去做光療」、「老師對孩子的關愛及照顧遠比外表重要！住海邊才管這麼多」、「所以要老師髒亂嗎」、「老師愛不愛裝扮跟教學專不專業沒關係啊」、「多半是因為這位家長不希望小朋友模仿你打扮、擦指甲油。」

有不少網友則認為，適度打扮對孩子來說是好事，「我還支持老師要裝扮，這也是美感之一」、「之前寶貝幼幼班老師手有貼指甲貼紙，我就覺得好可愛唷！老師還幫小朋友貼。從小讓孩子訓練美的觀念也不錯呀」、「不打扮～哪來的美感教育」、「老師就是要打扮才能讓小孩審美更好」、「說實在……老師不修邊幅我更擔心。」

留言中，還有媽媽們大方直笑，「我反而希望老師打扮美美的耶！爸爸比較會積極送小孩上學」、「對，這是爸爸的動力、媽媽們的福利啊」、「老師打扮漂亮，早上爸爸都搶著載小孩上課，媽媽多輕鬆～傻傻的」、「老師美美的不好嗎？這樣爸爸會比較勤勞去接小孩啊！」