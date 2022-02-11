東警婦幼隊前進幼兒園宣導　人身安全從小扎根

▲東警婦幼隊前進幼兒園宣導。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警察局婦幼警察隊為提升幼兒自我保護意識，主動至轄內「小鯨魚」非營利幼兒園進行幼兒自我保護宣導活動，除了引導幼兒認識身體自主權及如何進行自我保護外，並進行有獎徵答活動，贈送宣導品及發送手作動物造型氣球及求救哨，歡樂的氛圍受到師生熱烈歡迎。

台東縣警察局為將自我保護預防工作向下扎根，透過多元化的宣導方式，加深幼兒自我保護能力，除宣導要保護自己的身體外，也不隨意觸碰別人，尊重他人身體自主權。

女警經由故事繪本引導幼兒如遭遇危害時要向老師、家人、警察求助等觀念，也讓幼兒實際進行戲劇角色扮演，希望幼兒在面臨危險情境時，能有所警覺並懂得對不法侵害的行為勇敢拒絕，透過寓教於樂方式，宣導捍衛幼兒自我人身安全，達到事前預防效果。

台東分局表示，這次除走入幼兒園強化幼兒自我保護能力，希望每一位孩子都能認識身體自主權，當遇到不法侵害及騷擾時，懂得如何拒絕並勇於求助外，同時也呼籲大眾，如發現有孩子遭受兒虐，可以撥打報案電話110、保護專線113，或上網搜尋「關懷e起來」通報，讓我們成為每一位孩子的守護者，使孩子能在安全的環境中快樂成長。