珊珊大戰「二魔黨」！　陳思宇星盤分析北市長選局

▲民眾黨台北市議員參選人陳思宇。（資料照／記者李毓康攝）

實習記者張鈞量／台北報導

前台北市長郝龍斌拋「藍白合」遭否決後，今嗆民眾黨「成事不足，敗事有餘」，民眾黨台北市議員參選人陳思宇10日回應「民眾黨會走自己的路」；她還以星座來分析台北市長選舉，認為這一局是「珊珊大戰二魔黨」，因為蔣萬安、陳時中都是務實的魔羯座，前者會走中間路線、後者會等機會，至於民眾黨人選黃珊珊則是天秤座，將會扮演平衡藍綠的角色。

針對「藍白合」，陳思宇持保留態度，表態仍希望民眾黨堅持過去的價值，她說，「民眾黨2020剛成立的時候，我是創黨的發言人」，那時蠻明確的目標就是「民眾黨一定會走自己的路、爭取大家認同我們走自己的路，所以我想2022年還是會繼續堅持」。

有趣的是，陳思宇也提出了對台北市長選戰的不同看法，她表示，「我自己很喜歡星座，最近剛好在吵市長的東西，我就找了目前檯面上的市長人選」，結果非常有趣的是，這次的市長選戰，「我覺得是珊珊大戰二魔黨」。

陳思宇解釋，為什麼是二摩？「因為我後來發現，蔣萬安委員是12月26日生的、他是魔羯座，陳時中部長居然只差一天、是12月27日生的、也是魔羯座，然後黃珊珊是10月18日、是天秤座的」，所以是姍姍大戰二魔（兩個魔羯）。

陳思宇進一步分析，「蔣萬安要爭取中間路線的認同，他看似是要爭取白色的樣子、但同時又爭取淺藍淺綠」；「陳時中部長我覺得他就是蠻典型的另一種魔羯座，就是等風來」，他可能要等萬事具備了、團隊處理好了、或是疫情告一段落了，都準備好了他才準備出場，「所以我覺得相對魔羯座來講，他是蠻務實的感覺」。

針對天秤座的黃珊珊，將如何與「二魔」的互動，陳思宇指出，天秤座就是一個秤、兩邊要平衡，所以黃珊珊做了很多事情是要平衡藍綠的，「所以2022我覺得會是一場非常有趣的選舉，從星座的角度切入的話」。