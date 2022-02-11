星座看選戰！黃珊珊大戰「二魔黨」　陳時中嘆：摩羯座不是都惡魔

▲年底市長選戰，北市部分由陳時中、蔣萬安、黃珊珊三人參戰的呼聲最高。（合成圖／ETtoday資料照）

記者張乃文／台北報導

民眾黨台北市議員參選人陳思宇10日化身「星座大師」，以星座分析台北市長選舉，認為這一局是「珊珊大戰二魔黨」，因為立委蔣萬安、衛福部長陳時中都是務實的魔羯座，前者會走中間路線、後者會等機會，現任台北市副市長黃珊珊則是天秤座，將會扮演平衡藍綠的角色。陳時中今無奈回應，「摩羯座不是都是惡魔啦。」

年底市長選戰即將開打，目前國民黨呼聲最高為立委蔣萬安、另外民進黨推派陳時中的風聲從未間斷，而台北市副市長黃珊珊也表態參選。不過，民眾黨內部竟以星座來分析，陳思宇表示，這次的市長選戰，「我覺得是珊珊大戰二魔黨」。因為蔣萬安是12月26日生，摩羯座；陳時中居然只差一天、是12月27日生的摩羯座，然後黃珊珊是10月18日、是天秤座的，「所以是珊珊大戰二魔（兩個摩羯）。」

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這番言論，有媒體也詢問陳時中看法，他則無奈表示，「我們就姑且先回答一下，摩羯座人不是都是惡魔啦，謝謝吼！」

不過，陳時中尚未表態是否將代表民進黨參選台北市長，台北市的民進黨立委何志偉今透露，已有支持者要求他成立「陳時中後援會」，大家搶著當後援會幹部，里長們也很興奮期待，「台北市不要白開水、不沾鍋，而是可以承擔、做事的陳時中」。陳時中也僅說，「謝謝大家的關心。」