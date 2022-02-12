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快訊／麥擱來ㄚ！司馬庫斯賞櫻潮塞爆　縣府急推4替代景點救火

▲司馬庫斯賞櫻潮塞爆：麥擱來ㄚ　縣府推4景點也好看。（圖／翻攝粉專司馬庫斯）

▲又到了司馬庫斯櫻花祭，一早大批遊客湧入，粉專緊急公告，請一日遊旅客不要再上山。（圖／翻攝粉專司馬庫斯）

記者陳凱力／新竹報導

櫻花季即將到來，許多地點櫻花含苞待放，熱門賞櫻景點尖石司馬庫斯部落今年通行證名額立馬秒殺，粉專也在今日公告「目前部落車潮已壅塞，請當日來回的客人不要再進入，以確保各位旅客行車安全」，但除了司馬庫斯，新竹縣仍有不少賞櫻景點，新竹縣府也公布四大賞櫻景點，包含公園、登山、鐵道賞櫻之旅，例如竹東河濱公園、新埔日本公園、橫山內灣支線車站及大山背大崎棟步道等。

位在竹東河濱公園，號稱「竹東人的後花園」，公園全區約150公頃，保留完整自然生態，公所過去在此種下2千多株櫻花樹苗，讓公園擁有2公里長櫻花步道，品種包含八重櫻、山櫻花及吉野櫻，不只是當地居民的好去處，每年也吸引不少人來遊憩賞花。公所今年也將在2月26日舉辦竹東春櫻花海節，有親子健行賞櫻趣、春櫻市集、手作體驗及櫻花躲貓貓實境解謎等活動，將陸續釋出最新活動資訊，請大家務必持續關注「竹東春櫻花海節」粉絲專頁。

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▲司馬庫斯賞櫻潮塞爆：麥擱來ㄚ　縣府推4景點也好看。（圖／翻攝粉專司馬庫斯）

▲粉專表示，目前部落車潮已壅塞，為確保安全，請當日來回的客人不要再進入。（圖／翻攝司馬庫斯粉專）

公園內還有各球類及溜冰運動設施場地，以及狗狗公園，歡迎民眾帶著毛小孩來賞花玩耍，此外，鐵馬族也能在竹東河濱公園邊騎邊賞花，還能順便到周邊人氣景點蕭如松藝術園區、客家戲曲公園、全台最大客家傳統市集竹東中央市場、林業展示館以及軟橋彩繪村等，賞櫻之餘還能感受到滿滿客家風情。

位在新埔鎮文昌祠後方日本公園可說是賞櫻秘境，日據時期興建，大小約4公頃，種植2百多棵櫻花樹，有吉野櫻、三重櫻、河津櫻品種，以及青楓1百餘棵，櫻花也陸續綻放，公園步道與鄰近百年老樹區、宗祠導覽館、大水巷，串聯起來約全長共2.6公里，遊客賞櫻遊玩後還能到新埔鎮街上大啖客家美食。

▲司馬庫斯賞櫻潮塞爆：麥擱來ㄚ　縣府推4景點也好看。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼縣府推薦4處賞櫻景點，不用人擠人，也可以欣賞美景。

▲司馬庫斯賞櫻潮塞爆：麥擱來ㄚ　縣府推4景點也好看。（圖／記者陳凱力翻攝）

新竹縣橫山鄉也是賞櫻好去處，民眾可以選擇搭乘內灣支線火車沿線賞花，從橫山車站、九讚頭車站、合興車站沿線都有種植櫻花，讓鐵道、火車、櫻花，成為一道絕美美景，吸引鐵道迷前來攝影，而情侶來到「愛情車站」的合興車站，加上櫻花點綴，讓氛圍更加浪漫，抵達終點站內灣站，附近的內灣大橋木棧道欣賞櫻花，逛內灣老街，一同來場鐵道櫻花之旅。

而愛好登山的民眾，橫山鄉大山背樂善堂旁的大崎棟步道是絕佳選擇，作為新竹縣頗具名氣的桐花步道，但卻很少人知道登頂途中有部分山櫻花及櫻花步道，主要種植山櫻花品種，是台灣最早開花的櫻花，為春天揭開序幕，大家把握花期一同上山，讓您登山時也能放慢腳步賞櫻，4、5月也會有桐花盛開，無論什麼時候來，都能給您不同的景色。

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