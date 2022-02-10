交管前就塞爆！武陵農場祭「場內分流」　業者籲這時段再上山

▲武陵農場櫻花尚未滿開，不少民眾已經搶先上山賞櫻。（圖／武陵農場提供）

記者許維寧／台北報導

武陵農場花季管制預計於2月12日開始，由於花季提前盛開，管制尚未開始就已經湧入大批民眾賞花。不少民眾反應，光是開車入場就要排上一至兩個小時。武陵農場表示，建議交管前欲入場的民眾可以選擇下午時段再來，且花期持續至二月底，屆時還有霧社櫻、八重櫻接力綻放，民眾不必急著月初就衝上山。

武陵農場花期交通管制將於2月12日至2月28日，但近日已有大批民眾湧上山賞花，不少民眾湧入武陵農場臉書抱怨，光是要排隊入場就排到「心很累」，農場售票口外車陣更塞了將近8公里。

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武陵農場副場長胡發韜表示，農場已經比照交通管制規格提出相關措施，目前已經增開兩道票口，並且安排工作人員提前查核入場人數、身份，從購票到入場該流程可以於30秒內完成，但因為遊客眾多，不免還是要排1至1.5小時入場。另外，農場內也請保全協助，民眾入場後協助車流分散至南谷、中谷，目前兩區都已經有約7成的櫻花綻放。

胡發韜談到，近期不少民眾都選擇早上入場、傍晚離場，建議近日想要入園賞花的民眾可以多利用下午時段再來，較能免於塞在車陣中。

胡發韜說明，今年武陵農場櫻花實際滿開時間為2月15日至2月18日，農場櫻花有十多項品種、約2.1萬棵櫻花樹，其中又以粉紅佳人最有名，近日山櫻花已經綻放，預計到二月底都會是花期，屆時還有霧社櫻、八重櫻陸續盛開，民眾也能考慮緩一緩再上山。