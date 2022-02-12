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重機女神痞幼「天使淪淫娃」性愛片瘋傳人設崩塌！揭背後恐怖黑手

▲▼痞幼在抖音擁有千萬粉絲，遭指和不雅片有關狂掉粉。（圖／翻攝自微博）

▲痞幼在抖音擁有千萬粉絲。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

抖音正妹網紅「痞幼」外型甜美、身材火辣，因為熱愛騎重機被封「重機女神」，年紀輕輕就擁有超深資歷及高人氣。然而，人紅是非多的她，去年9月被爆出性愛片，後被翻出剛出道時的舊照，與如今呈現強烈對比，更造假年齡、身家背景。不過，據陸媒指出，人設造假似乎變成一部分網紅的必經之路，更是形成了一條隱形的灰色鏈。

綜合陸媒報導，痞幼對於年齡、出生地說詞反覆，本身是大陸人的她，一度對外自稱於韓國出生；日前對外稱現年23歲、玩車7年的她，也被發現曾在自我介紹中提到出生年份是1995年，推算現應為27歲，另一方面又被發現2014年曾透露大學畢業，當時她曾發文感嘆「大學時光為何如此讓我懷念」，若就此推算，如今應已近30歲。

至於身家，痞幼先前傳出身價上億，在北京有一棟價值1.2億元台幣的豪宅，海南島三亞也有8棟別墅，收藏的重機包括2輛Ducati、Suzuki太子、BMW S1000RR、YAMAHA R6、KAWASAKI ZX1000rr、隆鑫150、KAWASAKI新款。她過去對外稱房子是「媽媽送給我的」，但有大陸網友發現，所謂的「媽媽」身分應是她的小姑姑，質疑她富家女的背景是包裝出來的。

不僅如此，痞幼就連外貌也遭到酸民批評「神進化」，被翻出剛出道時期的舊照，被指與如今有著強烈對比感。

▲痞幼。（圖／翻攝自微博／痞幼）

事實上，痞幼並不是唯一一個這麼做的的，她的翻車只是揭露了網紅圈，甚至是娛樂圈的一種常態，為了迎合大眾口味，賺取更多的流量，割掉更多的「韭菜」，人設造假似乎變成了網紅的必經之路，更是形成了一條隱形的灰色鏈。

報導還揭露，在網紅圈之外，還暗藏一股更恐怖的「產業鏈」。有些不肖人士專門收集這些以性感獲取流量的美女網紅，進行高價線下約拍，隨後在拍攝的酒店內提前裝好攝像頭。主播被高價寫真費用誘惑之後，他們會拿出事先準備好的比較暴露的服裝，讓女主播在隱蔽的位置換上，拍下他們的不雅換裝影片，再以高價流出。

這些人在利用網紅的名氣，在網上散播照片，讓「天使」網美一夕之間變成「淫娃」。而後，雖然這些女孩並非自願拍攝，但影片流出後，她們也常常難以辯解和透過法律途徑維護自己。

▲痞幼被封重機女神。（圖／翻攝自痞幼微博）

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