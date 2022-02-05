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演藝圈換夫俱樂部真實上演？嫩妻喜塞6位數紅包

【企劃特輯】

▲演藝圈換夫俱樂部真實上演？嫩妻喜塞6位數紅包。（圖／業者提供）

知名藝人Paul和老婆咪咪近年轉型「吃播網紅」，受到許多粉絲喜愛，但卻因為頻繁在鏡頭前大啖美食，再加上有小酌的習慣，讓他的體重直線上升，甚至養出了厚厚一層「鮪魚肚」，讓他從原本的紳士大叔變成痴肥大叔，甚至還被網友譏笑，夫妻倆站在一起就像爸爸帶女兒。

吃播養出鮪魚肚 老婆祭高額獎金求減肥

很多男人到了中年之後，代謝功能下降，都有嚴重的發福問題。過去Paul的身材雖稱不上男模等級，但至少沒有走樣，老婆咪咪即使和他有著17歲的年齡差距，卻覺得他很有魅力。不料Paul發胖之後，不僅人顯得老，還明顯感覺到身體狀態變差，咪咪有天終於看不下去，要求他減肥。

咪咪說：「我很擔心他會有三高問題，為了他的健康，加上女兒還小需要他陪伴，就和他約定了111減肥挑戰。」原來，咪咪祭出高額獎金，只要Paul在1個月內減肥成功，每瘦1公斤就給他1萬元獎勵。

▲演藝圈換夫俱樂部真實上演？嫩妻喜塞6位數紅包。（圖／業者提供）

使用SNEP塑崩有酵菌 3個月鏟肉12公斤

Paul為此努力節食加運動，但很快就碰到停滯期，好在有醫生朋友推薦他食用「SNEP塑崩有酵菌」，讓他在3個月內整整瘦了12公斤，不僅鮪魚肚消失，連腹肌都出現了！老婆咪咪為此感到相當開心，大方送出6位數紅包，還笑稱自己就像是換了老公！

▲演藝圈換夫俱樂部真實上演？嫩妻喜塞6位數紅包。（圖／業者提供）

▲Paul減重卡關靠醫生朋友推薦SNEP有酵菌，減了12公斤還能維持不復胖。【官網優惠組】

看到Paul的減肥效果這麼好，咪咪因為自己是「四肢纖瘦、肚子有肉」的體型，也忍不住一起嘗試「SNEP塑崩有酵菌」，也成功瘦下2公斤，找回自己的「A4腰」。

▲演藝圈換夫俱樂部真實上演？嫩妻喜塞6位數紅包。（圖／業者提供）

▲咪咪也成功瘦兩公斤，讓腹肉消風，體態變得更好，從小腹婆化身火辣女神。【momo購物網 益生菌代謝組】

通過細胞減重測試 SNEP塑崩有酵菌是脂肪剋星

「SNEP塑崩有酵菌」是由大葉大學和醫藥大學共同研發，通過醫藥大學「脂肪細胞減重功效」測試，可有效抑制細胞內75%三酸甘油脂生成。生技博士林宥彤指出：「SNEP塑崩有酵菌含有酵素和益生菌9大配方，及4大獨家減重配方，可以抑制脂肪生成和促進脂肪代謝。」

▲演藝圈換夫俱樂部真實上演？嫩妻喜塞6位數紅包。（圖／業者提供）

▲「SNEP有酵菌」含有酵素和益生菌9大配方，及4大獨家減重配方，可以抑制脂肪生成和促進脂肪代謝。

生技博士王俊傑則表示：「酵素又稱為酶，是幫助人體代謝的主要元素，益生菌則可以改善腸胃道功能。SNEP塑崩有酵菌裡有SOD檸檬酵素、NAD+菸鹼醯胺、ECGC綠茶萃取物、鳳梨酵素、木瓜酵素和3種益生菌，使用過程中可改善腸胃消化吸收，阻止油脂攝取，油脂吸收少了，就不會囤積脂肪。」

▲演藝圈換夫俱樂部真實上演？嫩妻喜塞6位數紅包。（圖／業者提供）

▲在大老闆聯盟節目上有做實驗，SNEP確實可以包覆油脂。

根據調查顯示，有70%以上的民眾每週外食，蔬果攝取不足的比例也高達65%，因此許多人都有脂肪囤積、排便不順、體力變弱的問題。經過實測，SNEP塑崩有酵菌每週可減少2～3公斤的體內廢物，補足因為年齡而下降的代謝機能，每天食用，還能增加體內的NAD+複合成分，讓代謝提升到最佳狀態，就能跟Paul一樣，繼續享受美食，還能不胖反瘦！

▲演藝圈換夫俱樂部真實上演？嫩妻喜塞6位數紅包。（圖／業者提供）

▲「SNEP有酵菌」能幫助體內增加NAD+的複合成分，讓代謝率提升到最佳狀態，經人體臨床試驗證實可有效降低囤積。

▲演藝圈換夫俱樂部真實上演？嫩妻喜塞6位數紅包。（圖／業者提供）

▲「SNEP有酵菌」含有酵素、益生菌及獨家減重配方，可以抑制脂肪生成和促進脂肪代謝，許多美食部落客也一致推薦。

雙醫學大學研發 SNEP酵素+益生菌
Paul＆咪咪 雙代言推薦「SNEP塑崩有酵菌」哪裡買？
●官網優惠組：https://ivenor.tw/aj7AJ
※五倍券官網貨到付款也可使用唷！
●momo購物網 益生菌代謝組：https://chshop.work/jzi3E

●官方免付費諮詢專線：0800-520-367

●LINE 官方帳號：https://lin.ee/B8OLeq1

https://youtu.be/uM_BAswNPoM

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關鍵字：

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