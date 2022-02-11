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擁影響力「YouTuber是誰？」　網一致點名他：滿滿正能量

▲下個月，YouTube的原創內容影片將開放給所有的用戶免費使用。（圖／路透）

▲網友激推3組YouTuber，其中台客劇場被點名最具正能量。（圖／路透）

網搜小組／劉維榛報導

「那些影響我的YouTuber！」一名女網友分享，YouTube有三個頻道的網紅深深改變原PO的價值觀與生活習慣，首先是台客劇場，讓原PO搖身一變「不塑之客」；接著是整理師末羊子，學會極簡生活與斷捨離；最後則是找蔬食，讓原PO嚐試吃素食。該文章引發討論，網友也一致大推台客劇場，認證真的充滿正能量。

一名女網友在Dcard表示，一直以來都有在追蹤台客劇場、末羊子與找蔬食等三個頻道，帶著原PO以不同視角看世界，因此讓他靈機一動喊話「希望也可以為你們的生活帶來一點點的不同的視角。」

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首先是擁有70.4萬訂閱數的「台客劇場」，原PO說，幾年前第一次看他的影片，才真正意識到環保議題，「無論是環保議題探索、生活實驗還是Vlog，每每都可以帶給我不同啟發」，潛移默化之下，原PO開始會帶環保餐具、環保吸管，積極當起「不塑之客」。

▲▼ 。（圖／翻攝YouTube）

▲台客劇場曾挑戰三餐不花錢， 吃陌生人的剩菜 。（圖／翻攝台客劇場YouTube）

第二位登場的是「末羊子dontkjoanne」，訂閱數有39.6萬人，末羊子本身是位整理師，過去曾替愛莉莎莎整理雜亂的房間。

原PO說，末羊子讓她認識快時尚 、極簡、斷捨離與二手衣的話題，尤其每次看到「極簡一角落」就覺得動力滿滿，「以前也是腦波超弱，看到什麼就會很想買，接觸到極簡以後，開始會定期幫房間還有衣櫃減肥，斷捨離掉那些原本捨不得和一直以為還會用到的東西。」

▲▼ 。（圖／翻攝YouTube）

▲末羊子會以比較活潑的方式來教大家如何收納 。（圖／翻攝末羊子dontkjoanne YouTube）

第三位則是「找蔬食」，訂閱數有21萬人，Hao與男友Yang其實是「肉食男遇上草食女」的組合，但受Hao的影響之下，Yang嘗試吃素爆瘦5公斤，以及看到大支的音樂MV改變想法，決定為動物吃素。

原PO分享，看著Hao與Yang推廣蔬食和永續，自己前陣子有嘗試吃一個月的方便素，無奈在葷食的家庭吃素有夠挑戰，尤其家人大部分無肉不歡，「目前在家就是儘量少吃肉，在外面吃飯也會選擇蔬食，慢慢改變，希望外面素食越來越普遍。」

▲▼ 。（圖／翻攝YouTube）

▲兩人時常分享做菜食譜 。（圖／翻攝YouTube）

文章貼出後，底下網友也大推台客劇場，「台客劇場真的要推一個，以親力而為的方式深入議題，而且影片節奏和運鏡都很棒」、「真的很愛台客，每次看都滿滿的正能量」、「推台客，真的改變我價值觀，但我很少看他的片也沒訂閱，看了愛地球人生一週累積多少垃圾VS 便利人生一週累積多少垃圾？真的嚇到」、「台客劇場真的要推一個，以親力而為的方式深入議題，而且影片節奏和運鏡都很棒」、「找蔬食真的推推，每次認真看完他們推薦的影片都很心動想要吃素」。

另有網友也分享，其他也具影響力的網紅，「雖然不知道光頭葛格算不算YouTuber，但我心中是最清流的」、「NanaQ讓我學會極簡的生活，像是使用擦屁布和不吃早餐，這些讓我省好多錢」、「推個The DoDo Men」、「推一個 SALU，雖然現在影片沒有那麼常更了，他們的熱情、他們勇敢的心，前面幾年做出了很多感動人心的企劃」。

▼網友激推台客劇場，充滿正能量。（圖／翻攝Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

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