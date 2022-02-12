2／28前買綠色商品獲1萬綠點秘訣曝　搭大眾運輸再2倍送

▲東森購物網綠點放大術。（圖／翻攝ETMall東森購物網）



記者許展溢／台北報導

環保集點APP綠點商品高達2千項，「食、衣、住、行」全方位的集兌點日常生活用品一應俱全，環保署表示，消費者只要在2月28日前到集點合作通路選購或兌換加碼送1千點外，這段期間多加利用大眾運輸綠點將2倍送。

環保署表示，現在全國連鎖通路業者和網路通路業者陸續加盟環保集點，環保集點會員可以到全家便利商店、統一超商、全國電子、大潤發、愛買、萊爾富、東森購物網、環保生活家等環保集點合作通路選購或兌換綠點商品，除原來就有的產品點數獎勵外，即日起至2月底前每件再加碼送1千綠點（飲品類及超商自備杯系列飲品除外）。

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環保署舉例，在便利商店用綠點兌換環保標章洗潔精，依購買件數，隔月每件再回饋1千綠點（活動期間每月5萬綠點的上限回饋額度），更可以搭配週末會員日產品點數10倍送活動，讓綠點點數增加，除此，推薦好友加入集點行列雙方都可以獲得2千點。

另外，環保集點會員若綁定東森會員帳號，到環保綠點專區首次購買綠點商品，額外加贈1萬綠點當作獎勵（等值100元）。

環保署指出，環保集點會員只要於帳戶綁定電子票證（包括悠遊卡、一卡通、愛金卡 icash 2.0 及有錢卡HappyCash），搭乘指定大眾運輸工具嗶卡（進出站或上下車），即可依搭乘金額每1元集1點（原2元集1點），適用捷運、台鐵、公車、客運、高鐵、公共自行車和輕軌。環保署提醒，若有環保集點相關活動內容問題，可上環保集點網站查閱詳情，或撥打環保集點客服專線（02）2651-9502洽詢。