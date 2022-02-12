　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2／28前買綠色商品獲1萬綠點秘訣曝　搭大眾運輸再2倍送

▲▼東森購物綠點放大術。（圖／翻攝ETMall東森購物網）

▲東森購物網綠點放大術。（圖／翻攝ETMall東森購物網）

記者許展溢／台北報導

環保集點APP綠點商品高達2千項，「食、衣、住、行」全方位的集兌點日常生活用品一應俱全，環保署表示，消費者只要在2月28日前到集點合作通路選購或兌換加碼送1千點外，這段期間多加利用大眾運輸綠點將2倍送。

環保署表示，現在全國連鎖通路業者和網路通路業者陸續加盟環保集點，環保集點會員可以到全家便利商店、統一超商、全國電子、大潤發、愛買、萊爾富、東森購物網、環保生活家等環保集點合作通路選購或兌換綠點商品，除原來就有的產品點數獎勵外，即日起至2月底前每件再加碼送1千綠點（飲品類及超商自備杯系列飲品除外）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

環保署舉例，在便利商店用綠點兌換環保標章洗潔精，依購買件數，隔月每件再回饋1千綠點（活動期間每月5萬綠點的上限回饋額度），更可以搭配週末會員日產品點數10倍送活動，讓綠點點數增加，除此，推薦好友加入集點行列雙方都可以獲得2千點。

另外，環保集點會員若綁定東森會員帳號，到環保綠點專區首次購買綠點商品，額外加贈1萬綠點當作獎勵（等值100元）。

環保署指出，環保集點會員只要於帳戶綁定電子票證（包括悠遊卡、一卡通、愛金卡 icash 2.0 及有錢卡HappyCash），搭乘指定大眾運輸工具嗶卡（進出站或上下車），即可依搭乘金額每1元集1點（原2元集1點），適用捷運、台鐵、公車、客運、高鐵、公共自行車和輕軌。環保署提醒，若有環保集點相關活動內容問題，可上環保集點網站查閱詳情，或撥打環保集點客服專線（02）2651-9502洽詢。

►快暗示情人，禮物送這個就對了

►在「無敵海景餐廳」海鮮吃到飽才329元！

ET快訊
昆凌懷三寶「又秘拍好萊塢電影」！　IG照露餡
快訊／台中港爆4船員確診！　碼頭緊急清消
台版三上悠亞「渾圓兩粒全被看光」！　6萬人暴動
醫偷吃美魔女富商　住她豪宅辯「租屋」！法官1招定姦情
限時3天！3大咖啡飲品買1送1　超商「情人節優惠」一次看
熱心男幫扶車禍母子！遭反咬「告過失傷害」　害一年生活超煎熬

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣燈會元宵節登場！台鐵「加開104班車」　可刷電子票搭乘

快訊／台中港4船員確診！都打過疫苗Ct值曝　17號碼頭急清消　

單身狗注意！「5星座」情人節有望脫單　第2名豔遇在等你

2／28前買綠色商品獲1萬綠點秘訣曝　搭大眾運輸再2倍送

台版三上悠亞扮「透視兔女郎」　渾圓兩粒全被看光！6萬人暴動

本土多串爆發！醫點名「這串20人要注意」　2／17前都不能放鬆

明晚起天氣劇變！低溫下探10℃　濃霧鎖5縣市

律師友才遭詐騙　于美人秒遇同招手法！萬人湧入驚釣一片受害者

24歲公職「積蓄150萬」！他月薪58K問怎麼理財？網猜做這行：真香

熱心男幫扶車禍母子！慘遭反咬「告過失傷害」　害一年生活超煎熬

陶晶瑩.李李仁剛認識就上床　送女出國...爆老公狂哭「我不要離開我女兒」

龜車內線開60km...後面超塞！　重機「讓自己違規」竟解決了

父子自製鳥兒「垃圾換食」機　聰明喜鵲1年間狂撿9千垃圾

轎車路口依燈號左轉彎！　騎士右側竄出...下秒怒瞪離去

「用過的輕便雨衣」怎麼收納？　發明人示範3步驟20秒內完成！

吳霏回歸《聲林》：最想贏艾薇　搭同理超炸撒錢...徐佳瑩嗨「我是陷阱妹」

調皮熊半夜偷溜俱樂部玩水！　員工幫升等VIP：歡迎來包場

超商「夯番薯機」竟拿來烤蝦　店員拍片掀議！業者致歉回應

憂明金成龍鳳胎「教育費龐大」　許傑輝和屈中恆齊心「籌備基金」

雲豹裝甲車與瑞典坦克擦撞！　轎車輪軸斷裂「掰咖」躺路邊

台灣燈會元宵節登場！台鐵「加開104班車」　可刷電子票搭乘

快訊／台中港4船員確診！都打過疫苗Ct值曝　17號碼頭急清消　

單身狗注意！「5星座」情人節有望脫單　第2名豔遇在等你

2／28前買綠色商品獲1萬綠點秘訣曝　搭大眾運輸再2倍送

台版三上悠亞扮「透視兔女郎」　渾圓兩粒全被看光！6萬人暴動

本土多串爆發！醫點名「這串20人要注意」　2／17前都不能放鬆

明晚起天氣劇變！低溫下探10℃　濃霧鎖5縣市

律師友才遭詐騙　于美人秒遇同招手法！萬人湧入驚釣一片受害者

24歲公職「積蓄150萬」！他月薪58K問怎麼理財？網猜做這行：真香

熱心男幫扶車禍母子！慘遭反咬「告過失傷害」　害一年生活超煎熬

高雄環保局資源回收廠清晨大火　濃煙狂竄林園...空品監控中

2萬元有找！質感炸裂「愛心飾品」　CHANEL鏤空太美、YSL超叛逆

他買礦機匯30萬人民幣　賣家爽付400萬保證金...只有7千是真鈔

洋基40號王牌兩年無勝投　2022拚大復活提前開機

提名酒駕前科犯選議員　柯文哲坦言：新興政黨思慮不周

7公尺巨幕水舞、11座光雕美翻天！宏匯廣場成最美約會勝地

台灣燈會元宵節登場！台鐵「加開104班車」　可刷電子票搭乘

快訊／台中港4船員確診！都打過疫苗Ct值曝　17號碼頭急清消　

陳思宇稱黃珊珊大戰「二魔」陳時中、蔣萬安　柯文哲：沒那麼嚴重啦

港4歲男童嘔吐後「昏迷猝死」　新冠檢測竟呈初步陽性

徐乃麟無預警報喜：要當阿公了！　曝小兒子「在美國確診Omicron」

生活熱門新聞

快訊／深夜被晃醒！東部外海00：43發生規模5.6地震

確診者連2天至秀泰生活 業者回應

本土多串爆發！醫點名「這串20人要注意」

男扶車禍母子　被反告過失傷害

聖功女中匡列145人！家長怒控過程草率

律師友才遭詐騙　于美人秒遇同招手法

確診者足跡到台灣燈會大虎港橋11hr被消失　高衛生局給答案

24歲公職積蓄150萬！他月薪58K問理財

台版三上悠亞扮「透視兔女郎」　渾圓兩粒全被看光

台南Josh回來了！自嘲聽到「打、寶」快PTSD　網讚真男人

擁影響力「YouTuber是誰？」　網一致點名他

錄取率超高！「考上1職業」他後悔了

明晚起天氣劇變　低溫下探10℃

兩千萬全新透天厝店面拿來開鹹酥雞

更多熱門

相關新聞

2022台北燈節在士林　交通疏管報「虎」哩知

2022台北燈節在士林　交通疏管報「虎」哩知

2022台北燈節將在本週五（11日）登場，此次燈節在士林區舉辦，為期10天，燈節區域以基河路段為主，並沿捷運劍潭站、士林站及芝山站至美崙公園與雙溪河濱公園等處。由於主燈「TAIPEI 40宇宙飛船」鄰近士林夜市，將吸引大量民眾湧入賞燈，對此士林分局也呼籲民眾可多加利用大眾運輸工具前往。

清潔劑「有這成份」注意了！專家揭影響發育

清潔劑「有這成份」注意了！專家揭影響發育

3／15前網購用「循環箱」抽最新3C好禮

3／15前網購用「循環箱」抽最新3C好禮

南投地區春節疏運計畫今上路

南投地區春節疏運計畫今上路

晶華搶年菜外帶商機　新春家宴最低5.9折優惠搶市

晶華搶年菜外帶商機　新春家宴最低5.9折優惠搶市

關鍵字：

東森購物網ETMall環保綠點環保署綠色商品大眾運輸超商網購環保集點電子票證

讀者迴響

熱門新聞

女乘客請空姐幫倒茶　遺體竟在貨艙

台灣凌晨00：43地震　台北搖8秒

峮峮拍寫真集脫了！　只穿內衣褲自拍「洩深邃事業線」

蔡依林素顏走春！　下半身特殊「前衛穿搭」驚呆網

「外公外婆」正名　今起改叫阿公阿嬤

昆凌懷三胎最新自拍「上圍激增」　超狂孕期狀態曝光！

喜劇演員猝死在飯店！死因出爐

盧學叡「1天吃5餐↑」胖到高血壓！1年甩40kg變個人

陳竹音入籍大陸　黃安拒跟上：能拿我怎麼辦？

只有9天！7-11悄推出「隱藏優惠」　妹子嗨喊賺到

一道閃電劃過！「550隻羊」當場翻肚死亡

「正宮暴瘦22kg」最新近況曝光！

快訊／深夜被晃醒！東部外海00：43發生規模5.6地震

確診者連2天至秀泰生活 業者回應

女星出門不戴口罩「被鄰居追拍3分鐘」　怒踹拍攝者畫面曝光

更多

最夯影音

更多
陶晶瑩.李李仁剛認識就上床　送女出國...爆老公狂哭「我不要離開我女兒」

陶晶瑩.李李仁剛認識就上床　送女出國...爆老公狂哭「我不要離開我女兒」
龜車內線開60km...後面超塞！　重機「讓自己違規」竟解決了

龜車內線開60km...後面超塞！　重機「讓自己違規」竟解決了

父子自製鳥兒「垃圾換食」機　聰明喜鵲1年間狂撿9千垃圾

父子自製鳥兒「垃圾換食」機　聰明喜鵲1年間狂撿9千垃圾

轎車路口依燈號左轉彎！　騎士右側竄出...下秒怒瞪離去

轎車路口依燈號左轉彎！　騎士右側竄出...下秒怒瞪離去

「用過的輕便雨衣」怎麼收納？　發明人示範3步驟20秒內完成！

「用過的輕便雨衣」怎麼收納？　發明人示範3步驟20秒內完成！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面