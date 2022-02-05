洗衣、洗碗精「有這成份」注意了！　專家提醒恐影響生殖發育

▲環保署提醒，要注意清潔劑中是否含有壬基酚與壬基酚聚乙氧基醇。（示意圖／達志影像）



記者許展溢／台北報導

你知道你使用的洗衣精、洗碗精等清潔劑對人體安全嗎？環保署指出，來路不明的清潔劑裡可能含有的環境荷爾蒙物質，如果被人體吸收，可能會造成影響生殖系統異常的後果。

農曆春節到來，家家戶戶除舊佈新打掃的同時，一定會用上洗衣精、洗碗精等各種清潔劑，環保署提醒，但這些清潔劑中如果含有包括壬基酚（NP）與壬基酚聚乙氧基醇（NPEO）等具有環境荷爾蒙特性物質，可能會導致不孕或引發癌症等風險。除長期使用可能影響生理代謝、生殖及生長發育功能，在環境中不易分解，也會對環境造成傷害。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲1張圖看油垢碗盤、鍋子怎麼處裡。（圖／環保署提供）



環保署提到，自97年1月1日起已依毒管法公告禁止壬基酚與壬基酚聚乙氧基醇使用於製造家用清潔劑，選購家用清潔劑時，務必注意清潔劑商品的成分標示，切勿購買來路不明或成分標示不明，以及含有壬基酚與壬基酚聚乙氧基醇的清潔劑，保護自己與家人的健康。

另外，最麻煩的家事就是，吃飽後還要洗碗，環保署也公開「去油脂、再清洗、少污染」秘訣，只要先以紙巾擦拭後再沖洗，這樣清洗更省時，清潔劑與用水更省量，污染更少量，可以快速又乾淨。