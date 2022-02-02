虎年中大獎秘訣來了！3／15前網購用「循環箱」抽最新3C好禮

▲環保署制定網購包裝減量指引，盼包裝能減量。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

春節到，又到添購新衣採買年貨的時候，環保署呼籲民眾多參與循環袋（箱）試辦計畫，掌握3月15日前「網購用循環，記得要歸還，抽獎虎運來」要訣，到參與計畫的網購平台，以循環袋（箱）收貨並於活動期間歸還，即獲得抽獎資格，將有3C好禮加碼抽獎送，最大禮是最新型手機一支。

環保署表示，由於民眾消費習慣改變，線上購物比例逐年增加，相對衍生網購包裝廢棄物增量，為降低網購包裝使用量，制定「網購包裝減量指引」，朝包裝減量、環保材質、循環包材三大面向著手減少廢棄物，網購採用循環袋（箱）為重要的目標。

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環保署說明，自109年與4家網購平台試辦網購包裝循環使用計畫，在110年更擴大合作辦理，共有PChome 24h購物、momo購物網、UNIQLO、QUEEN SHOP、台塑購物網、直接跟農夫買、淨毒五郎、鮮乳坊等8家網購平台響應，以及中華郵政、配客嘉協助循環包裝回收工作。

為鼓勵消費者使用與歸還循環袋（箱），環保署提到，這次特別舉辦「網購包裝要循環 垃圾減量從源頭 3C好禮加碼送」抽獎活動，即日起至3月15日（星期二），只要至上述網購平台，以循環袋（箱）方式收貨並依各家業者方式歸還（最遲需於3月15日前歸還），且循環袋（箱）未損壞，除退貨之訂單外，皆可自動取得抽獎資格。獎項包括最新款iPhone 13 Pro Max、iPad Pro 11吋平板電腦、Dyson吸塵器與吹風機，以及Nintendo Switch遊戲機等3C好禮。

環保署強調，循環袋（箱）是要循環回到網購平台，清潔後再次用來出貨，並不是贈品，民眾記得要拿到回收點歸還，若想進一步瞭解本次活動，及各平台推動方式，可至環保署「一次用產品源頭減量宣導網」之「網購包裝要循環 垃圾減量從源頭 3C好禮加碼送」活動網頁。