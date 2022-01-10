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靈鷲山「成佛有你」徵文　寫出學佛的改變

文／賴芃縈

▲▼ 靈鷲山成佛有你徵文。（圖／記者賴賴攝）

一月十日（農曆十二月八日）臘八節是釋迦牟尼佛成道紀念日，也是佛陀於菩提樹下金剛座上，證悟宇宙當中，人生真理的重要日子。靈鷲山般若文教基金會舉辦「四期教育成佛有你」全球徵文，以佛陀證悟後在人間最初的說法為題，參賽者可於靈鷲山教育網報名「四期教育」課程後，透過作文分享學習對自身的影響，或以日常生活中，與他人互動所產生的改變，相關實例投稿。獎項則包括獎金與獎狀。

「四期教育」是靈鷲山開山大和尚心道法師以其畢生實修實證，結合佛陀三藏十二部法教，開展出阿含、般若、法華與華嚴的次第性課程，此次徵文主題設定於佛法基礎內容，題目分別為「佛陀的修行」、「四聖諦」、「八正道」，歡迎對佛法有興趣或相關科系研究所學生來報名參加，徵件時間自２月１５日起至４月１５日(周五)止。

「諸供養中，法供養為最。」在佛陀成道日這個殊勝的日子，靈鷲山期盼面對疫情起起伏伏的無常，人人透過學習佛法對自身心靈的影響，進而為社會帶來良善的正向能量。

詳細徵文辦法請上靈鷲山教育網：https://bit.ly/3JOlATq
免費報名上課：https://bit.ly/3HQtpWV
 

▲▼靈鷲山成佛有你徵文。（圖／記者賴賴攝）

▲全球已有30多個城市，上萬人次參加課程，目前課程踴躍，可以隨時隨地上網聽課。

▲▼靈鷲山成佛有你徵文。（圖／記者賴賴攝）

▲弘法與教育是靈鷲山教團的兩大主軸，線上課程提供給學佛者最大的便利。

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