情人節脫單注意！先仔細觀察對方有沒有這些行動：12星座面對真愛時才願意給的4大特權

▲好想知道對方是不是真的喜歡自己，不妨參考星座網站整理出的12星座愛情表現。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

南韓四大公共財之一的玄彬在情人節前夕宣布要和女神孫藝珍結婚、共度下半輩子，幸福宣言一出讓眾多網友在獻上祝福的同時，也紛紛大喊「好想談戀愛」，享受被寵愛呵護的感覺。網站《星座好朋友》統整出12星座真心愛上人後會有的反應，有另一半的人快看看情人有沒有這些行動，單身正在發展中的人也可以藉機觀察對方，如果沒有也別灰心，畢竟每個人的個性都不一樣，也許對方早就已經給了你其他的專屬特權。

隨你對他無理取鬧：牡羊座、天蠍座、水瓶座

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這三個星座的人如果是面對自己根本沒什麼興趣的人，那可是很快就會耐性盡失，還可能一不小心就表現出煩躁的樣子，要是被這樣的人纏上、對他們無理取鬧，會直接將對方放進黑名單、從此拒絕往來。但對象如果是他們真心喜歡的人，那就算無理取鬧、一直纏著，他們也會笑著接受，他們甚至還會覺得對方鬧脾氣的樣子很可愛，只想給對方最極致的寵溺。

你隨call他隨到：雙子座、天秤座、射手座

平時不自由毋寧死、一向過得隨興自在的雙子、天秤跟射手，最討厭就是被人束縛，不論是訊息、電話還是日常管控都會令他們感受壓力厭煩，有時候他們就是不想被人找到，或是想做自己的事，因此突然失約或人間蒸發，即使是家人好友想找到他也不容易找到。唯有面對心愛的人，能讓他們隨時抓著手機，就怕漏電話、沒回訊息，而且只要對方隨call，他們就會努力排除障礙，盡快趕到愛人身邊，隨call隨到就是他們的真愛表現。

不希望你改變自己：金牛座、獅子座、處女座

這三個星座的人自我要求都很高，甚至是到了追求完美的地步，不僅嚴以律己，也會希望親近的人跟他們一樣高標準，由於他們有著極強大的控制慾，所以希望身邊的人事物都能照著自己所想的樣子呈現，一旦有人不順他的眼，他們就會軟硬兼施試圖想要說服對方改變，若還是不行，他們可能就會選擇乾脆不要這段關係。只有在真心喜歡的人面前，他們一下子就把原則拋開，就連對方的缺點在他們眼裡也是可愛的，他們愛的就是對方原本的模樣。

使命必達你所有要求：巨蟹座、魔羯座、雙魚座

這組星座在面對喜歡的人時，會任對方予取予求，不論要求做什麼，只要是會讓對方快樂的事，他們都會盡自己最大的努力去達成。但這不是因為這三個星座的人責任感很強，其實雙魚和巨蟹私底下非常懶，碰上麻煩事情能躲多遠就躲多遠；而魔羯座則是本來就有很多事忙著要處理，不關他們的事絕對不會主動去管。不過為了喜歡的人，他們都會立刻動起來、盡力完成對方的要求，這都是因為他們真的很喜歡你。