　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

情人節脫單注意！先仔細觀察對方有沒有這些行動：12星座面對真愛時才願意給的4大特權

▲▼愛情,情人節,12星座,真愛,特權。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲好想知道對方是不是真的喜歡自己，不妨參考星座網站整理出的12星座愛情表現。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

南韓四大公共財之一的玄彬在情人節前夕宣布要和女神孫藝珍結婚、共度下半輩子，幸福宣言一出讓眾多網友在獻上祝福的同時，也紛紛大喊「好想談戀愛」，享受被寵愛呵護的感覺。網站《星座好朋友》統整出12星座真心愛上人後會有的反應，有另一半的人快看看情人有沒有這些行動，單身正在發展中的人也可以藉機觀察對方，如果沒有也別灰心，畢竟每個人的個性都不一樣，也許對方早就已經給了你其他的專屬特權。

  隨你對他無理取鬧：牡羊座、天蠍座、水瓶座

[廣告]請繼續往下閱讀...

這三個星座的人如果是面對自己根本沒什麼興趣的人，那可是很快就會耐性盡失，還可能一不小心就表現出煩躁的樣子，要是被這樣的人纏上、對他們無理取鬧，會直接將對方放進黑名單、從此拒絕往來。但對象如果是他們真心喜歡的人，那就算無理取鬧、一直纏著，他們也會笑著接受，他們甚至還會覺得對方鬧脾氣的樣子很可愛，只想給對方最極致的寵溺。

▲▼愛情,情人節,12星座,真愛,特權。（圖／取自免費圖庫pexels）

你隨call他隨到：雙子座、天秤座、射手座

平時不自由毋寧死、一向過得隨興自在的雙子、天秤跟射手，最討厭就是被人束縛，不論是訊息、電話還是日常管控都會令他們感受壓力厭煩，有時候他們就是不想被人找到，或是想做自己的事，因此突然失約或人間蒸發，即使是家人好友想找到他也不容易找到。唯有面對心愛的人，能讓他們隨時抓著手機，就怕漏電話、沒回訊息，而且只要對方隨call，他們就會努力排除障礙，盡快趕到愛人身邊，隨call隨到就是他們的真愛表現。

不希望你改變自己：金牛座、獅子座、處女座

這三個星座的人自我要求都很高，甚至是到了追求完美的地步，不僅嚴以律己，也會希望親近的人跟他們一樣高標準，由於他們有著極強大的控制慾，所以希望身邊的人事物都能照著自己所想的樣子呈現，一旦有人不順他的眼，他們就會軟硬兼施試圖想要說服對方改變，若還是不行，他們可能就會選擇乾脆不要這段關係。只有在真心喜歡的人面前，他們一下子就把原則拋開，就連對方的缺點在他們眼裡也是可愛的，他們愛的就是對方原本的模樣。

▲▼愛情,情人節,12星座,真愛,特權。（圖／取自免費圖庫pexels）

使命必達你所有要求：巨蟹座、魔羯座、雙魚座

這組星座在面對喜歡的人時，會任對方予取予求，不論要求做什麼，只要是會讓對方快樂的事，他們都會盡自己最大的努力去達成。但這不是因為這三個星座的人責任感很強，其實雙魚和巨蟹私底下非常懶，碰上麻煩事情能躲多遠就躲多遠；而魔羯座則是本來就有很多事忙著要處理，不關他們的事絕對不會主動去管。不過為了喜歡的人，他們都會立刻動起來、盡力完成對方的要求，這都是因為他們真的很喜歡你。

▲▼愛情,情人節,12星座,真愛,特權。（圖／取自免費圖庫pexels）

►快暗示情人，禮物送這個就對了

►在「無敵海景餐廳」海鮮吃到飽才329元！

ET快訊
泡麵、衛生紙都輸了　網抓包「它」狂漲價：真的快吃土
王力宏為何要凍結李靚蕾帳戶？　律師分析2原因：真的敢秀下限
楊祐寧爸脫口《華燈》兇手　全場驚呆
醫師夫摩鐵爽％女課長！副院長妻驚見小三下半身空空
快訊／遭李靚蕾控「斷財源、拒給扶養費」　王力宏175字回應
染疫家族10人走春「跨7鄉鎮16足跡」　匡列510人採檢出爐
高雄多隻比特犬遭「裝麻袋束口」丟棄　河川飄一排狗屍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

3大「人精」星座你上榜了嗎？裝傻只是保護色，其實洞悉一切人事物

台灣燈會1500架無人機美出口碑　高雄星級飯店割喉優惠戰曝光

暈船前先等等！12星座的「喜歡你暗示」其實就藏在這些話裡

泡麵、衛生紙都輸了！網抓包「它」狂漲價：真的快吃土了

染疫家族10人苗栗走春跨7鄉鎮16足跡　緊急匡列510人採檢出爐

486先生PO哏圖又被轟　「團隊不創作」只會抄襲！他1句話幫補血

2022雲林草嶺櫻花季交通管制暫緩　明12日起開放自由通行

情人節脫單注意！先仔細觀察對方有沒有這些行動：12星座面對真愛時才願意給的4大特權

12星座男「就這樣被你征服」的表現！牡羊主動帶你見父母、金牛和你有聊不完的天

單身狗情人節更該看一場浪漫電影！愛情故事才不虐心「大腦6種神奇反應」超療癒

「單身狗」驚見爸媽甜蜜相擁　下秒變電燈泡！抱一團超溫馨

龜車內線開60km...後面超塞！　重機「讓自己違規」竟解決了

不掃實聯制「我熟客、很麻煩」　店員大聲公求配合聲音超無奈

17歲就認識明金成...庹宗康「望天泛淚」　曾國城「告訴我怎麼做」盼他入夢

聲林之王3_EP09_PROMO學長姐熱血助陣 火花即刻爆燃現場

遇超認真員工「拿雨刷」洗車　男驚：我車上的？誤會大了

《魷魚》智英變《殭屍校園》超吵自私女　出奧步害死同學..最美班長狠甩巴掌大解氣！

徐乃麟無預警報喜：要當阿公了！　曝小兒子「在美國確診Omicron」

柯基散步見「鵝幫派」秒繞道　2鵝伸長脖子狂追：交過路費

超Q刺蝟洗澡狂墊小腳偷跑！ SPA完舒服到「縮成球」超萌

台灣燈會1500架無人機美出口碑　高雄星級飯店割喉優惠戰曝光

暈船前先等等！12星座的「喜歡你暗示」其實就藏在這些話裡

泡麵、衛生紙都輸了！網抓包「它」狂漲價：真的快吃土了

染疫家族10人苗栗走春跨7鄉鎮16足跡　緊急匡列510人採檢出爐

486先生PO哏圖又被轟　「團隊不創作」只會抄襲！他1句話幫補血

2022雲林草嶺櫻花季交通管制暫緩　明12日起開放自由通行

情人節脫單注意！先仔細觀察對方有沒有這些行動：12星座面對真愛時才願意給的4大特權

12星座男「就這樣被你征服」的表現！牡羊主動帶你見父母、金牛和你有聊不完的天

單身狗情人節更該看一場浪漫電影！愛情故事才不虐心「大腦6種神奇反應」超療癒

從小被講「生肖不受歡迎」！她怨：招誰惹誰了　引網共鳴

古林睿煬扮檢察官更注意犯錯之處　陳傑憲籲球員勿玩手遊賭博

趙少康喊話民眾黨重談藍白合　「不合作會被擊破」

狂男賣場拒戴口罩！嗆警：碰我告你擾民　揪釘孤支下場慘爆

避免造成防疫破口　東縣府呼籲宮廟淨宅祈福嚴守防疫規範

「林三淡」拆夥！淡水房價追不上它們　網友提改「基八淡」

使用鳥取訓練器材盼突破　廖任磊春訓先發、後援都準備

變換車道沒打方向燈！2分鐘被檢舉3次　法官判後2次免罰理由曝　　

《華燈初上》章廣辰私服穿搭更圈粉！簡單3技巧變身好感男友

武陵、九族櫻花大爆發！KKday首推九族賞櫻野餐、指定商品折150

馬自達3追加e-Skyactiv X輕油電新動力！預計3月全台預售

38秒KTV露鳥片曝光...　酒店白腿妹強脫海軍上尉三角褲

生活熱門新聞

台南「龍崎空山祭」突停電！山中都是尖叫聲

錄取率超高！「考上1職業」他後悔了

即／高雄暴增13例！大量足跡公布

快訊／今本土+18！境外暴增61例

即／高雄10歲童聚餐感染源出爐

擁影響力「YouTuber是誰？」　網一致點名他

快訊／台南某私校「學生確診」！校方緊急停課

中研院發表Omicron次世代mRNA疫苗

台南私立中學生確診　家長驚恐對話曝光

IG也退燒了！22歲↓妹子笑：老阿姨在玩的

跑山女神邪惡視角「UU超晃」　18秒影片曝光

即／台南私校女學生確診！Ct值僅16

快訊／台南私校生確診　YMCA緊急停課2天

兩千萬全新透天厝店面拿來開鹹酥雞

更多熱門

相關新聞

12星座男「就這樣被你征服」的表現！

12星座男「就這樣被你征服」的表現！

在感情的路上，誰都希望另一半能完完全全傾心於自己，勝負欲較強的或是較缺乏自信、安全感的人，更是希望自己能征服另一半，盡情享受被他們寵壞的感覺！到底怎麼樣的表現，可以看得出對方已經完全被自己迷得團團轉了呢？

單身狗情人節更該看浪漫電影！大腦6種神奇反應療癒身心

單身狗情人節更該看浪漫電影！大腦6種神奇反應療癒身心

情人節「帶老婆+女友=免費」　網破解賺翻！

情人節「帶老婆+女友=免費」　網破解賺翻！

談戀愛就昏頭！「吸渣體質」星座女TOP5

談戀愛就昏頭！「吸渣體質」星座女TOP5

Sephora年度首波情人節折扣登場！

Sephora年度首波情人節折扣登場！

關鍵字：

愛情情人節12星座真愛特權

讀者迴響

熱門新聞

只有9天！7-11悄推出「隱藏優惠」　妹子嗨喊賺到

看護中樂透！爽到不會煮飯：晚餐叫媽弄

即／高雄保時捷男持槍搶銀行

台南「龍崎空山祭」突停電！山中都是尖叫聲

錄取率超高！「考上1職業」他後悔了

陸網爆李靚蕾「可能要坐牢」！　洩王力宏訴訟進度

即／高雄暴增13例！大量足跡公布

網瘋猜《華燈初上》兇手「是女生」！

快訊／今本土+18！境外暴增61例

「外公外婆」正名　今起改叫阿公阿嬤

即／高雄10歲童聚餐感染源出爐

「正宮暴瘦22kg」最新近況曝光！

擁影響力「YouTuber是誰？」　網一致點名他

快訊／李靚蕾五點反控「慘被王力宏凍結帳戶」

出奇招潑蟑討債　主嫌恐嚇罪判6月

更多

最夯影音

更多
「單身狗」驚見爸媽甜蜜相擁　下秒變電燈泡！抱一團超溫馨

「單身狗」驚見爸媽甜蜜相擁　下秒變電燈泡！抱一團超溫馨
龜車內線開60km...後面超塞！　重機「讓自己違規」竟解決了

龜車內線開60km...後面超塞！　重機「讓自己違規」竟解決了

不掃實聯制「我熟客、很麻煩」　店員大聲公求配合聲音超無奈

不掃實聯制「我熟客、很麻煩」　店員大聲公求配合聲音超無奈

17歲就認識明金成...庹宗康「望天泛淚」　曾國城「告訴我怎麼做」盼他入夢

17歲就認識明金成...庹宗康「望天泛淚」　曾國城「告訴我怎麼做」盼他入夢

聲林之王3_EP09_PROMO學長姐熱血助陣 火花即刻爆燃現場

聲林之王3_EP09_PROMO學長姐熱血助陣 火花即刻爆燃現場

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面