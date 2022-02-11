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談戀愛就昏頭！「吸渣體質」星座女TOP5　第一名被賣了還幫數錢

▲Love,relationship,Vday,愛情,情人節,情侶。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲5星座女容易被愛沖昏頭、看走眼。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

生活中心／綜合報導

西洋情人節就要來了！有人已經安排好浪漫行程，也有人仍在尋找脫單機會，但可別因為怕寂寞而隨便找人交往，尤其是一談戀愛就昏頭的傻女孩！《科技紫微網》整理出具有「吸渣體質」星座女TOP5，面對愛情容易智商驟降、分不清真假對錯，千萬要擦亮眼睛看清楚！

TOP 5：金牛座

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平時理智冷靜，卻遇到感情問題就沒轍的，非金牛女莫屬了。在感情中，你沒有什麼心眼，別人說什麼都信；評判一個人的好壞標準又太簡單，比如他肯為我花錢就是喜歡我、他肯花時間陪我就是在意我、他不會說謊就肯定不會騙我……只要對方符合某項標準，其他的行為你全都會視而不見。

金牛座女生要特別注意的就是那些玩弄人心的已婚者。他們一開始用成熟穩重來吸引你，害你莫名其妙當了小三，不但付出了珍貴的青春，還要承受莫大的苦痛，不值得啊！

TOP 4：巨蟹座

女人多半注重聽覺，而巨蟹座又是出了名的耳根子軟。一句花言巧語，一段真情告白，都可能讓巨蟹座徹底沉淪。一旦巨蟹座喜歡上一個人，會非常投入，毫無保留為對方付出，甚至心甘情願被哄騙，不願打破美好的幻象。

巨蟹女最需要當心的是那種中央空調型的情人。他們紅顏知己太多，處處留情，你如果跟他計較，他就會怪你不信任他，最後連你都認為是自己的錯，從頭到尾被他吃得死死的。

TOP 3：牡羊座

牡羊女對待感情很直覺，全心投入享受愛情的甜蜜，不太在乎兩個人適不適合，只在意相處時的感覺。只要跟這個人在一起開心，什麼都不重要，至於這個人到底是個怎樣的人，或許要等受到傷害以後才會開始冷靜思考。

牡羊女需要警惕情史非常豐富的花心者。這種人剛認識時風趣幽默、熱情體貼，新鮮感一過，他們就會使用很多方式來逼你主動提分手。

TOP 2：獅子座

太平庸的對象，心高氣傲的獅子女看不上；只要看上了，就會盲目相信自己的眼光，根本不在乎對方究竟是怎樣的人。哪怕身邊有朋友提醒「這個對象不夠好」，獅子女也會樂觀的認為自己可以改變一切，最後賠了夫人又折兵，才會清醒。

獅子女要特別警惕太功利的心機者。這種人從一開始接近你的目的就不單純，口口聲聲說喜歡你，順著你、安撫你，其實是看上你能帶給他的資源，逮到機會，就會把你吃乾抹淨。

TOP 1：雙魚座

雙魚女的桃花運向來不錯，但桃花太多也就容易有爛桃花。雙魚女的個性又是典型的被人賣了還幫人數錢的類型，就算遇到渣情人，還會一個勁的把對方的行為合理化，像是「可能他只是太缺愛了而已」、「其實我能理解他為什麼會這樣」……一味麻痹自己，無法及時止損。

雙魚女要特別避開那些標榜自己看破紅塵的文青。這種人總是表現得放蕩不羈、搭建著夢幻樓閣，投合你愛幻想的天性。但他卻永遠不給你承諾，從沒打算真的好好跟你在一起。

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