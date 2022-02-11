12星座男「就這樣被你征服」的表現！牡羊主動帶你見父母、金牛和你有聊不完的天

▲在一段戀愛關係中，不少人都想藉由情人的舉動，窺探他們是否全心全意地對待自己。（圖／翻攝自pakutaso.com、pixabay）

記者萬玟伶／綜合報導

在感情的路上，誰都希望另一半能完完全全傾心於自己，勝負欲較強的或是較缺乏自信、安全感的人，更是希望自己能征服另一半，盡情享受被他們寵壞的感覺！到底怎麼樣的表現，可以看得出對方已經完全被自己迷得團團轉了呢？《星座好朋友》特別以星座男的個別舉動，剖析他們背後的想法，找找看另一半是否有符合以下的跡象！

牡羊男、巨蟹男、天秤男、魔羯男

主動帶你回家見自己的父母

帶另一半回家和父母吃飯，對於一部分人來說可能是再自然不過的行程，但對於這組星座的人來說，可能沒這麼簡單！因為這組星座男是不會輕意帶外人回家的，即使是知心好友也是如此，因此如果主動向另一半提及「要不要跟我爸媽吃個飯」，可能就是天使傳來的佳音，代表眼前這個星座男，已經自己緊緊被你/妳拴在身邊啦！

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同時，這也代表這組星座男已經把另一半當做是自己人，同時也是生活中不可或缺的角色，他們既然想讓另一半融入自己的生活，自然也想融入對方的生活，若你的另一半現正表現如此，也可以想想兩人的生活可以怎樣更重疊、更融入彼此。

金牛男、獅子男、天蠍男、水瓶男

在別人面前話不多，在你面前卻有說不完的話

有些人和朋友在相處上看起來耍帥神秘的「省話一哥」，但只要在私下相處的時候，發現這組星座男簡直像是換了另一個人，拚命掏心掏肺，把生活中甚至小時候的往事通通掏出來說給你聽，這些舉動不為別的，就是代表他們已經把你當做是最特別的那個人！

「判若兩人」可說是能看出這組星座對另一半是否特別的關鍵。除了平常不為人所知的心事只說給另一半聽之外，懶得跟朋友聊的日常瑣事，如果也只對情人說，那真的就是他對另一半死心塌地的表現了！總而言之就是把另一半捧成最特別的人，平常在朋友面前一副軟爛的樣子，但到了情人面前就會瞬間活過來。

雙子男、處女男、射手男、雙魚男

喜歡去發現你的好，經常讚美你

在戀愛中，每個人儘管知道不可能，但都還是想要在對方面前呈現零缺點的完美自己。然而對於這組星座男來說，他們更喜歡在不經意中，發現另一半自然顯現出的可愛模樣，或是讓他們大為感動、讚賞的行為舉止。即使另一半偶有小迷糊、忘性高等缺點，在他們眼裡看起來甚至也是可愛的表現。

如果這組星座男對另一半的喜愛與認同達到一個程度，他們更不會吝嗇地把讚美藏在心底，而是會不斷找機會說出來讓對方知道，他有多驚豔、有多喜歡你，給予另一半滿滿的自信與喜悅！交往期間發現星座男開始有這樣的表現與習慣，可說就是徹底被另一半征服的跡象喔！