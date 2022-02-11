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單身狗情人節更該看一場浪漫電影！愛情故事才不虐心「大腦6種神奇反應」超療癒

▲▼愛情,情人節,電影,故事,大腦,單身。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲情人節就要到了，單身的人就算宅在家，一打開電視也會被一堆浪漫電影轟炸，但其實看愛情片不一定會讓人心情不好，反而有可能收穫一波愉快體驗。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

情人節就要到了，不論是單身還是有另一半的人，看一場愛情電影最應景，除了給人浪漫的感受之外，其實羅曼蒂克的愛情故事對於身心還有許多令人意想不到的好處。國外網站《Bright Side》表示，「故事」是使人類共感的一種強大的交流形式，當人們看著螢幕裡的情侶相擁、吵架、親吻等，大腦會做出相應的反應並且學習，再藉由內化後的感受與自我內心以及他人交流，以下列舉出6大欣賞愛情戲的優點，一起來看看有哪些。

1、啟動荷爾蒙為愛工作

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認真觀看愛情故事能使大腦模擬角色所描繪出的情緒，這種神經反應會使人們的大腦釋放出號稱「愛情荷爾蒙」的神經化學物質催產素，身體會自然據此做出反應，例如手心出汗、呼吸急促，或是心臟跳得更快，這些反應就像是當我們沉浸在愛河時會出現的狀態。如果想要增強這種感覺，享用象徵甜蜜的情人節食物巧克力也可以促進催產素釋放。

2、讓人覺得自己也能被愛

故事裡那個笨拙的女孩能引起帥酷男的注意，如果魅力非凡的女主角注意到那個書呆子，那麼現實中的任何一個人是否也有機會經歷一段精彩的愛情故事。英國諮詢心理治療協會的研究人員Phillip Hodson在《時代》雜誌中提到：「人們需要依靠故事來幫助我們應對艱難的現實生活。就算有些人認為那不切實際，但理想主義仍然可以發揮作用——讓我們相信無論我們多麼與眾不同、衰老或沉悶，總會出現那麼一個人看見你、珍惜你。」

▲▼愛情,情人節,電影,故事,大腦,單身。（圖／取自免費圖庫pexels）

3、盡情哭笑渲洩情緒和壓力

不是只有難受才會想哭，哭泣是為了抒發痛苦、悲傷、生氣或快樂等強烈的情緒，透過這樣的宣洩有助於釋放壓力荷爾蒙如皮質醇和腎上腺素，讓人情緒平靜下來，進而去感受深刻情緒背後帶來的意義。高潮迭起的愛情故事中往往伴隨著悲傷難受的情節，對此紐約心理治療師喬納森阿爾珀特表示：「悲傷的電影讓人能夠直面例如關於失落、心碎和失敗的感受。透過這些電影情節得以鼓舞人心，我們能從角色學習到如何處理悲傷，以及面對困難如何堅持下去。」

▲▼愛情,情人節,電影,故事,大腦,單身。（圖／取自免費圖庫pexels）

4、幸福結局鼓舞人們勇敢追求

人人都喜歡幸福的結局！當故事最後兩人之間解開誤會互相讓步，或是終於找到了彼此，一切煩惱都拋諸腦後的那一刻，觀看者的大腦由於腦內啡湧入，讓人的情緒得到了改善，壓力荷爾蒙跟著消除得到放鬆，睡前看一部愛情喜劇甚至有助於避免失眠。期望幸福結局或許是一種人類進化後的偏好，能以積極的方式引導人們追求更好的未來，光是嚮往「從此以後的幸福」就足以令人變得快樂。

5、提供關於愛的形狀的線索

雖然人們都知道現實生活不是童話，但不可否認的是我們都需要愛，從古至今人們也不斷地探索關於愛是什麼？愛雖然很抽象，但透過不同的浪漫故事，得以幫助我們了解它擁有的各種不同模樣和表現形式；儘管電影中的人物是虛構的，但人們仍然可以從中觀照自我，故事裡那些引起共鳴的情節線索或許有助於解決現實中關於愛情的重要問題，也能使人反思愛情對我們每個人的意義，以及我們想擁有的愛的形狀。

▲▼愛情,情人節,電影,故事,大腦,單身。（圖／取自免費圖庫pexels）

6、愛情電影喚起美好回憶

在童年時期聆聽故事通常是一種愉快的體驗，大腦會記住並在往後的人生中繼續尋找那樣歡快的感受，因此當一個人透過閱讀或講述、聆聽故事時，能重新感受到童年被照顧的正面感覺。也就是說，即使從未有過讓人神魂顛倒的愛情經歷，僅僅是聽聞他人的愛情故事或看一場浪漫電影，也可能會令你想到某種美好的感覺或喚回一段美好的回憶，可以是兒時要好的朋友、最喜歡的舊玩具、令人迷戀的氣味，或者一個改變了你生命的特殊時刻，不論回憶是什麼，都再次製造了一份幸福感。

▲▼愛情,情人節,電影,故事,大腦,單身。（圖／取自免費圖庫pexels）

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