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【廣編】Sephora年度首波情人節折扣登場！會員專屬8折優惠、滿1500元享免運

▲▼Sephora,情人節,折扣,化妝品,零售,精品。（圖／Sephora提供）

▲Sephora快閃超值購物優惠登場！

圖、文／Sephora提供

從春節迎接情人節，全球著名化妝品零售精品店Sephora (絲芙蘭)的跨境電商平台為台灣消費者帶來初春的情意，即日起至 2/ 14 11:59pm開放全站優惠！只要註冊Sephora Beauty Pass 會員，立享結帳全站8折*的優惠，超優惠的價格搭配購物滿$1,500即免運的服務，希望在即將到來的情人節為赴約的你或為情人挑選禮物的你帶來更超值的購物體驗。

Sephora網站上擁有超過60 個國際美妝品牌，包含獨家專有的Sephora Collection品牌產品、Fresh、Huda Beauty、Tarte Cosmetics、Anastasia Beverly Hills、Natasha Denona 等以及美國流行歌手Selena Gomez創立的Rare Beauty和最受小資族歡迎、高CP值的保養品牌The Ordinary，只要動動手指就能夠透過國際運送將更多Sephora獨家販售的美妝品牌收進化妝包，快趁著折扣來Sephora挑選美妝新品及眾多美妝愛好者推薦的銷售排行榜選品。

在Sephora可以盡情採購國際美妝品牌，輕鬆消費累積點數並兌換超值美妝好禮! 此次Beauty Pass情人節會員限定優惠，只要註冊為Beauty Pass會員即可在結帳時享購物車整單8折*的購物優惠! 無論是送給心愛的情人或是自用，都可以透過這次情人節優惠折扣入手您心中的夢幻美妝逸品。

美妝迷們或是苦思要挑什麼禮物的你，千萬不要錯過此波快閃超值購物優惠！Sephora特別提供一個情人節購物指南，滿足你想千變萬化的妝容抑或輕鬆挑選最適合另一半的情人節禮物。

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