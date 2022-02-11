只為了1萬元債務大白天街頭砍人　債主傷可見骨兇嫌陸續到案

記者白珈陽／台中報導

台中市太平區11日上午發生一起街頭砍人案，廖姓男子與張姓男子等人疑有債務糾紛，雙方為了1萬多元欠債，大白天於福新路、中山路四段路口追逐，停車後張男等人拿出鐵棍、掃把欲攻擊廖男，遭廖男持開山刀反擊，導致張姓男子右手背嚴重撕裂、傷口深可見骨。消防救護員獲報趕至現場將張男送醫，無生命危險，警方目前已掌握5人身分，全案目前朝毀損、聚眾鬥毆、殺人未遂等罪嫌偵辦。

▲張男右手背遭砍，嚴重撕裂、傷口深可見骨，留下滿地鮮血。（圖／記者游瓊華攝）

警方初步調查，銀車駕駛乘客張男（29歲）、鄭男（27歲）、蔡男（25歲）等3人，與黑車駕駛廖男（28歲）及乘客有債務糾紛，廖男欠了張男1萬多元，張男等人今日上午11時許先是在福新路開車追撞廖男車輛，見廖男於中山路四段停駛後，持鐵棍、掃把下車要與廖男理論，廖男不甘示弱，從車內拿出開山刀反擊，致使張男右手受有刀傷。

中國醫藥大學附設醫院徐毓嶸醫師表示，傷者到院時意識清醒，右手背3、4、5指開放性骨折，並有肌肉、韌帶、血管神經受傷，左手臂、左後背都有開放性傷口，其中左手背傷口5.5公分，左後背傷口達11公分。

根據監視器畫面中顯示，廖男的黑車將自助餐店外的機車全部撞倒，但下一秒黑車卻又被銀車車猛力撞擊，廖男立即下車逃進自助餐店裡，而張男等人也隨即下車，全部手持棍棒，朝黑車猛力狂砸；廖男見狀也從車上拿出一把開山刀回擊，當場上演街頭凶殺案。

▲廖男車輛遭嚴重毀損。（圖／記者白珈陽攝）

未料，張男遭砍後，同夥的鄭男、蔡男看到其右手鮮血直流，竟馬上開車逃離現場，而廖男及同車友人則棄車徒步逃進一旁小巷。警方根據監視器掌握銀色車輛，掌握銀色車輛在張男送醫後，尾隨至其就醫的中國醫，疑欲關心友人傷勢，卻在院內就遭警方逮捕。

至於廖男及同車友人，則在稍早主動向警方聯絡欲投案，目前尚未到案，詳細案情，警方將進一步釐清調查。

警方表示，全案廖、張雙方等5人涉及聚眾鬥毆，其中張男等3人持棍破壞廖男車輛又涉毀損罪，而廖男持刀傷人則涉殺人未遂罪，待5人全數到案，訊後將依法嚴辦。