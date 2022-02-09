減輕住宿生負擔　教部砸近20億元助逾40所大專改善宿舍

▲淡江大學學生宿舍中庭示意圖。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

為減輕學生校內外住宿負擔，教育部提出校外租金補貼暨新世代學生住宿環境提升計畫，根據教育部統計，由專家學者組成的宿舍提升宣導團隊，輔導大專校院辦理提案，截至去年底為止，共約50案（44校）申請，其中宿舍整修改善補助的補助床數達1萬7026床，總補助經費約6.8億元，另有2萬1150床輔導中，而在興建宿舍貸款利息補助則核定4271床，總共補助貸款約11億元。

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▲教育部為減輕學生校內外住宿負擔，推動多項措施。（圖／記者許敏溶攝）

為減輕學生校內外住宿負擔，改善學生宿舍基本設施及公共空間，並營造學生宿舍成為新世代學生學習空間，教育部從2019年起辦理「弱勢學生助學計畫精進措施（校外租金補貼）暨新世代學生住宿環境提升計畫」（新世代學生住宿環境提升計畫），並以「校外弱勢學生租金補貼」、「校內學生宿舍建築貸款利息補助」及「校內學生宿舍規劃設計整體改善補助」等四大策略推動。

在協助學校提升校內宿舍質量方面，主要是以「校內宿舍建築貸款利息補助」及「校內宿舍規劃設計整體改善補助」兩項策略，教育部表示，為引導學校提升校內宿舍量與質、改善基本設施及公共空間，自2010年7月函聘專家學者組成「教育部專科以上學校學生宿舍提升宣導團隊」（宿舍提升宣導團隊），辦理學校提案審查前諮詢及計畫書指導等作業。

教育部指出，根據統計，宿舍提升宣導團隊總共輔導40餘校、60餘計畫案案，到去（110年）12月底為止，相關計畫計有約50案（44校）申請，其中宿舍整修改善補助計補助床數1萬7026床，總補助經費約6.8億元，目前仍有2萬1150床輔導中；另興建宿舍貸款利息補助，已核定補助4271床，補助貸款總額度約11億元，而20年補助貸款利息約2.2億元，相當每年約1100萬元。

▲淡江大學學生宿舍大廳交誼區示意圖。（圖／教育部提供）

以淡江大學為例，教育部表示，淡江「下一步，新東村」學生宿舍整體改善案，改善後計供給 2215 床，為落實「寓教育於生活的多元學習基地」的宿舍願景，新東村規劃打造一個結合學習與生活的校園空間，以村落的觀念，進行學習、生活、師生交流，以及關於未來的生活實驗，並透過軟硬體機制的建置，營造一個自主學習的校園。

此外，教育部表示，為提升「校內學生宿舍整體改善補助」案，去年5月11日修正發布校內學生宿舍整體改善補助要點，增列整體改善先期規畫經費補助項目協助學校徵求優良廠商參與學生宿舍整修設計規劃，提升提案設計成熟度。另在「校外學生社會住宅空床補助」方面，為吸引學校參與，去年10月20日修正發布「校外興辦學生社會住宅空床補助要點」，調增每年每床補助經費至3萬元，且針對校外租賃總床位達一定數量者核予加成補助經費最高25%，增加政策誘因。