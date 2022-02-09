雙北校園1人確診停課14天　教部：尊重但要遵守防疫規定

▲開學在即，台北市環保局針對高中以下到幼兒園共291所學校進行環境消毒。（圖／記者湯興漢攝）

記者許敏溶／台北報導

全台中小學將在本週五（11日）開學，各縣市也加強清消作業，但雙北昨提出有1人確診新變種病毒，則全校停課14天，比之前2人確診才全校停課標準更高，連指揮官陳時中今（9日）也說「稍微嚴格了一點」，教育部則表示，尊重地方政府視疫情需要採取相關加強防疫措施，目前教育部仍維持1校有2人確診才全校停課原則，但防疫停課不停學，仍需依照防疫指引相關規定辦理。

除桃園、高雄之外，全台中小學預計週五開學，各縣市也展開清消作業，例如台北市環保局自今（9日）針對北市公私立高中職、國中小學及公立幼兒園共291所學校周邊環境進行消毒。

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▼開學在即，台北市環保局針對高中以下到幼兒園共291所學校進行環境消毒。（圖／記者湯興漢攝）

不過，昨天雙北宣布，因應新變種病毒高傳播性，1人確診新變種病毒（Omicron與Delta）則全校停課14天，陳時中今天面對媒體詢問時也表示，「是稍微嚴格了一點」，停課到14天會不會影響到學生課業，可能要跟教育部做討論，因為牽涉到受教權，可能要有配套措施。

對此，教育部則表示，為維護校園師生健康，已經根據中央疫情指揮中心相關防疫規定，修正「高中以下學校及幼兒園110學年度因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫指引」，並在今年1月1日起適用，根據現有規定，仍是若1個班級有1人確診，全班停課；若1校有2人確診，才是全校停課，對於雙北的加強防疫措施，教育部予以尊重。

不過，教育部強調，上述指引也明訂校園因應防疫實施停課應根據疫調結果，評估決定實施停課措施，學校及幼兒園遇到停課情形，仍得運用課餘或假日時間補課，並善用數位學習資源，讓使學生防疫停課不停學，兼顧教學品質及學習成效。

面對即將開學，教育部指出，已經協請環保署協助協調各地方政府環保局，在開學前完成高中以下學校及幼兒園校園內環境消毒工作，並函請地方政府督導所轄學校及幼兒園，落實開學前環境消毒等防疫準備作為及開學後校園防疫注意事項，並加強查核，而教部在110學年度，已補助高級中等以下學校（含幼兒園）相關防疫物資及用品經費計3億444萬元。