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男友訊息跳出「叫傳播妹」暗號！真相曝光尷尬　網友驚呼：長知識

渣男,兩性,滑手機,男朋友。（圖／記者李佳蓉攝）

▲男友訊息通知跳出「明天再點個大陸妹」。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，與男友之前感情一直都很好，也堅信「兩人之間沒有祕密」，怎料日前男友的朋友傳訊息表示「明天再點個大陸妹」，她當下心碎滿地，內心各種小劇場，懷疑男友做出背叛自己的事情，詢問男友「明天要去哪？」男友僅表示「跟高中朋友吃飯」，沒想到真相曝光後，兩人全笑翻。

原PO在Dcard上發文，平常跟男友都有互用手機、平板、電腦的習慣，彼此之間「沒什麼秘密」，通訊軟體也都可以看，直到前幾天用男友的平板一起追劇，男友去廁所，剛好友人傳訊息「明天再點個大陸妹」，男友回來後她詢問明日行程，不過男友僅說「和高中朋友聚餐」。

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面對男友的回覆，她當下選擇不攤牌，打算等隔天直接打視訊電話給男友。隔天男友傳訊息報備到了吃飯的地點，她立刻打視訊電話過去，男友拍了周圍澄清「真的沒有女生」，她忍不住攤牌問「可是我昨天訊息有看到什麼大陸妹的」。

賣菜,菜攤,蔬菜,青菜（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲原來訊息中的「大陸妹」指的是青菜。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

男友聽完後大笑，將鏡頭拍攝桌上的青菜，解釋「這個就是大陸妹，我們很愛吃這個」。原來訊息中的「大陸妹」並不是傳播妹，而是青菜「福山萵苣」的俗稱，尷尬的場面讓原PO崩潰，想找個洞鑽進去，「最好是越接近地心越好，到底為什麼萵苣會叫大陸妹啦！」

貼文曝光後，網友們全笑翻，「從小到大的親朋好友沒人說萵苣，都說大陸妹」、「我現在才知道大陸妹跟萵苣是同一個東西」、「小時候點菜要講大陸妹，還很害羞不敢講」、「我覺得要請男友吃頓好的，被這樣懷疑有點傷心」、「因為萵苣有很多種，故會用比較特別的名字個別區分」。

不過事實上，大陸妹應該不能叫大陸妹了，本站2018年11月就曾報導《叫「大陸妹」是歧視！農委會正名「福山萵苣」　網：那高麗菜..》，農委會當時在臉書粉絲團分享一張照片，大大的字寫著「正名運動」、「福山萵苣俗稱大陸A菜、劍菜、鵝仔菜、媚仔菜」、「請別再稱呼為大陸妹」。

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