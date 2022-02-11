　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

喝麥當勞可樂驚見「異物」！內行勸：先別打客訴...大推這招

▲▼ 0

▲原PO打開可樂杯蓋，居然看到一個「異物」。（圖／翻攝自Dcard）

實習記者林郁婷／綜合報導

麥當勞是很多民眾喜歡的速食之一，不過近日有一名網友表示，自己叫麥當勞外送，在可樂快喝完時，他便打開杯蓋，沒想到竟發現裡面有一個奇怪的塑膠零件，讓原PO哭笑不得，發文詢問大家這是什麼東西。沒想到掀起一陣熱議，網友一致建議「別打投訴電話」。

一位網友在Dcard以「麥當勞你⋯」為題發文，表示「點了麥當勞，在喝可樂的時候想說冰塊有點多，就把蓋子打開來喝，結果⋯這是什麼的蓋子嗎⋯？」原PO並曬出2張照片，只見可樂底下有一個黑色的塑膠零件。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼黑色塑膠物體疑似是飲料機出口的蓋子。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼黑色塑膠物體疑似是飲料機出口的蓋子。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼黑色塑膠物體疑似是飲料機出口的蓋子。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，馬上有網友說明這個不明物體是什麼，「那個只是飲料機的頭而已」、「飲料機的出料口吧」。

不許多網友建議原PO別急著打客訴電話，而是打回店家，會有意想不到的回饋，「趕緊打回去店家，經理真的會愛死你⋯，先別打080（客訴電話），通常你打回餐廳，我遇過的都是會送個6塊雞表達感謝」、「你拿回去店裡，經理會感謝你，先打電話過去說飲料有異物，圓圓的塑膠物體，請問麥噹噹該如何處置」、「直接拿回去給麥當勞，當晚的經理會很愛你」。

網友認為打080客訴，會讓服務被罵，「你去買麥當勞拿到的發票後面又一串客訴電話，打過去當時段值班要寫報告，還會被上面的人罵，當時段負責飲料的服務員也會被罵爆，通常一通080會讓值班頭痛非常久」。

對此則有人認為做錯事就應該被罵，「東西掉進去就是做錯事，憑什麼不能罰？顧客食安出疑慮想反映，還要先考量會不會害餐廳經理被罰寫喔，聖母嗎？」也有知情網友補充道，「其實080在那邊，大家要打不打是大家的自由，只是如果通常你打回餐廳，我遇過的都是會送個6塊雞以茲感謝，然後無論如何當晚站飲料的一定會被罵爆，不是說打回餐廳服務員就沒事。」

►快暗示情人，禮物送這個就對了

►在「無敵海景餐廳」海鮮吃到飽才329元！

ET快訊
獨／恐怖畫面曝！台中男遭砍斷3指　嚇傻站街頭血狂流
掏空2.8億後離職！　富士全錄主管夫妻遭起訴
快訊／有匡列足跡！　台南YMCA會館PCR出爐
快訊／加油要快！　下周汽油估大漲價
快訊／台中街頭喋血！29歲男被開山刀砍斷3指
陳竹音「棄健保、入籍對岸」　陸委會：會註銷她台灣戶籍
網瘋猜《華燈》兇手「是女生」！　英文版翻譯疑露餡
花蓮男空曠路口自撞慘死！　水泥護欄被撞碎
LIVE／台南女學生打兩劑確診2/3就有症狀　市府急尋台鐵3
陸網爆蕾神「可能要坐牢」！　洩王力宏訴訟內幕
快訊／台南私校女學生「一家三口都確診」！2／3就出現症狀

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

喝麥當勞可樂驚見「異物」！內行勸：先別打客訴...大推這招

春節返鄉爆3起「跨縣市家庭群聚」感染源不明！　陳時中也擔心

學員和確診者足跡重疊！　台南YMCA協進會館PCR結果出爐

台美印跨國合作衛星訂情人節發射　將成「太空天氣觀測站」

【廣編】貝瑪央金《水的記憶》沉浸式演唱會

快訊／台南私校女學生「一家三口都確診」！2／3就出現症狀

店家喊情人節「帶老婆+女友=免費」　狂人1招破解：賺翻了

開學防疫大作戰　新竹縣：校內1學生確診全校停課14天

英文作文「理想中的公園」　大考中心曝評分標準與原則

快訊／女高中生確診Ct僅16！曾搭3班台鐵　台南市府急籲民眾採檢

「單身狗」驚見爸媽甜蜜相擁　下秒變電燈泡！抱一團超溫馨

17歲就認識明金成...庹宗康「望天泛淚」　曾國城「告訴我怎麼做」盼他入夢

聲林之王3_EP09_PROMO學長姐熱血助陣 火花即刻爆燃現場

不掃實聯制「我熟客、很麻煩」　店員大聲公求配合聲音超無奈

龜車內線開60km...後面超塞！　重機「讓自己違規」竟解決了

《魷魚》智英變《殭屍校園》超吵自私女　出奧步害死同學..最美班長狠甩巴掌大解氣！

明金成遺照曝光！遺孀親挑「這張就是帥」　林依晨赴靈堂…黃鐙輝承諾「當龍鳳胎乾爹」

徐乃麟無預警報喜：要當阿公了！　曝小兒子「在美國確診Omicron」

柯基散步見「鵝幫派」秒繞道　2鵝伸長脖子狂追：交過路費

遇超認真員工「拿雨刷」洗車　男驚：我車上的？誤會大了

喝麥當勞可樂驚見「異物」！內行勸：先別打客訴...大推這招

春節返鄉爆3起「跨縣市家庭群聚」感染源不明！　陳時中也擔心

學員和確診者足跡重疊！　台南YMCA協進會館PCR結果出爐

台美印跨國合作衛星訂情人節發射　將成「太空天氣觀測站」

【廣編】貝瑪央金《水的記憶》沉浸式演唱會

快訊／台南私校女學生「一家三口都確診」！2／3就出現症狀

店家喊情人節「帶老婆+女友=免費」　狂人1招破解：賺翻了

開學防疫大作戰　新竹縣：校內1學生確診全校停課14天

英文作文「理想中的公園」　大考中心曝評分標準與原則

快訊／女高中生確診Ct僅16！曾搭3班台鐵　台南市府急籲民眾採檢

三星Tab S8 Ultra超大尺寸螢幕登場！15日開放預購　售價42,990元

「徐州8孩母」最新畫面曝！淪性奴24年　被救出卻哀求：放我走吧

東港3處科技執法取締交通違規　中正路中山路分居一二名

湖人沒能擺脫「衛少」卡在首輪籤　總管回應沒補強：我們很積極

台南新增1名確診者足跡　教育局說明校園防疫整備及因應師生確診規範與作為

黑熊闖入家中！男「保護家人」意外射殺兄弟　愧疚自轟身亡

統一獅20日公布年度口號　胡金龍改披獅袍首度與球迷見面

開學日雲林各處校園周遭出現警員　原因曝光

86公分「最矮脫衣舞孃」認愛！合體放閃鮮肉男友　身高只到他褲檔

紐時記者新書爆料　川普自稱卸任後仍與金正恩聯繫

生活熱門新聞

台南「龍崎空山祭」突停電！山中都是尖叫聲

錄取率超高！「考上1職業」他後悔了

快訊／台南某私校「學生確診」！校方緊急停課

中研院發表Omicron次世代mRNA疫苗

台南私立中學生確診　家長驚恐對話曝光

IG也退燒了！22歲↓妹子笑：老阿姨在玩的

即／台南私校女學生確診！Ct值僅16

跑山女神邪惡視角「UU超晃」　18秒影片曝光

台中正妹修手機螢幕！私人照片被看「4分鐘」氣炸

快訊／台南私校生確診　YMCA緊急停課2天

可不可手搖妹「過年上6天班」還染疫！網心疼

兩千萬全新透天厝店面拿來開鹹酥雞

摩鐵驚見「黑色扶手」清潔阿姨嚇傻　網看高度：不科學

以為沒中！「他見TTT特殊代碼」一查中2100元

更多熱門

相關新聞

漢堡買1送1！速食店超殺優惠券開吃

漢堡買1送1！速食店超殺優惠券開吃

有這張真的省爆了！人氣速食店品牌「漢堡王」祭出最新超殺優惠券，整張超過50種優惠組合，不僅可以爽吃6款漢堡、6種點心買1送1，加碼黃金雞翅、雞塊等第2件只要半價，還有超過12種百元起個人、雙人超值套餐，即日起至3月31日限時開吃，速食控還不衝。

刮刮樂選號攻略曝　她買3張「這號碼」全中

刮刮樂選號攻略曝　她買3張「這號碼」全中

爸爸包養學生妹　她傳親密照報復

爸爸包養學生妹　她傳親密照報復

LINE爽收千元紅包？她列3疑點：小心詐騙

LINE爽收千元紅包？她列3疑點：小心詐騙

長春店有確診足跡　麥當勞：員工自主健康管理

長春店有確診足跡　麥當勞：員工自主健康管理

關鍵字：

Dcard麥當勞可樂

讀者迴響

熱門新聞

看護中樂透！爽到不會煮飯：晚餐叫媽弄

台南「龍崎空山祭」突停電！山中都是尖叫聲

錄取率超高！「考上1職業」他後悔了

快訊／台南某私校「學生確診」！校方緊急停課

只有9天！7-11悄推出「隱藏優惠」　妹子嗨喊賺到

中研院發表Omicron次世代mRNA疫苗

出奇招潑蟑討債　主嫌恐嚇罪判6月

病妻臨走前許願「想和前男友做愛」　老公崩潰

陸網爆李靚蕾「可能要坐牢」！　洩王力宏訴訟進度

媽寶男「母子共浴」喊超爽！女友看呆了

台南私立中學生確診　家長驚恐對話曝光

最愛已讀不回　不愛回訊息星座Top4

「正宮暴瘦22kg」最新近況曝光！

孫藝真懷孕趕進度？　友人洩3月結婚原因

IG也退燒了！22歲↓妹子笑：老阿姨在玩的

更多

最夯影音

更多
「單身狗」驚見爸媽甜蜜相擁　下秒變電燈泡！抱一團超溫馨

「單身狗」驚見爸媽甜蜜相擁　下秒變電燈泡！抱一團超溫馨
17歲就認識明金成...庹宗康「望天泛淚」　曾國城「告訴我怎麼做」盼他入夢

17歲就認識明金成...庹宗康「望天泛淚」　曾國城「告訴我怎麼做」盼他入夢

聲林之王3_EP09_PROMO學長姐熱血助陣 火花即刻爆燃現場

聲林之王3_EP09_PROMO學長姐熱血助陣 火花即刻爆燃現場

不掃實聯制「我熟客、很麻煩」　店員大聲公求配合聲音超無奈

不掃實聯制「我熟客、很麻煩」　店員大聲公求配合聲音超無奈

龜車內線開60km...後面超塞！　重機「讓自己違規」竟解決了

龜車內線開60km...後面超塞！　重機「讓自己違規」竟解決了

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面