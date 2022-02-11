喝麥當勞可樂驚見「異物」！內行勸：先別打客訴...大推這招

▲原PO打開可樂杯蓋，居然看到一個「異物」。（圖／翻攝自Dcard）

實習記者林郁婷／綜合報導

麥當勞是很多民眾喜歡的速食之一，不過近日有一名網友表示，自己叫麥當勞外送，在可樂快喝完時，他便打開杯蓋，沒想到竟發現裡面有一個奇怪的塑膠零件，讓原PO哭笑不得，發文詢問大家這是什麼東西。沒想到掀起一陣熱議，網友一致建議「別打投訴電話」。

一位網友在Dcard以「麥當勞你⋯」為題發文，表示「點了麥當勞，在喝可樂的時候想說冰塊有點多，就把蓋子打開來喝，結果⋯這是什麼的蓋子嗎⋯？」原PO並曬出2張照片，只見可樂底下有一個黑色的塑膠零件。

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▲▼黑色塑膠物體疑似是飲料機出口的蓋子。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，馬上有網友說明這個不明物體是什麼，「那個只是飲料機的頭而已」、「飲料機的出料口吧」。

不許多網友建議原PO別急著打客訴電話，而是打回店家，會有意想不到的回饋，「趕緊打回去店家，經理真的會愛死你⋯，先別打080（客訴電話），通常你打回餐廳，我遇過的都是會送個6塊雞表達感謝」、「你拿回去店裡，經理會感謝你，先打電話過去說飲料有異物，圓圓的塑膠物體，請問麥噹噹該如何處置」、「直接拿回去給麥當勞，當晚的經理會很愛你」。

網友認為打080客訴，會讓服務被罵，「你去買麥當勞拿到的發票後面又一串客訴電話，打過去當時段值班要寫報告，還會被上面的人罵，當時段負責飲料的服務員也會被罵爆，通常一通080會讓值班頭痛非常久」。

對此則有人認為做錯事就應該被罵，「東西掉進去就是做錯事，憑什麼不能罰？顧客食安出疑慮想反映，還要先考量會不會害餐廳經理被罰寫喔，聖母嗎？」也有知情網友補充道，「其實080在那邊，大家要打不打是大家的自由，只是如果通常你打回餐廳，我遇過的都是會送個6塊雞以茲感謝，然後無論如何當晚站飲料的一定會被罵爆，不是說打回餐廳服務員就沒事。」