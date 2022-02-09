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爸爸包養學生妹卡刷破10萬　女兒怒備份「手機親密照」傳IG報復！

原PO發現爸爸在包養網認識女生。（示意圖／翻攝自Pixabay）

▲原PO發現爸爸在包養網認識女生。（示意圖／翻攝自Pixabay）

圖文／CTWANT

人心險惡！一名女網友發現爸爸在包養網認識女生，對方揮霍無度，用各種手段要錢，金額高達數十萬，讓她超傻眼，氣得決定在網路公開女子和爸爸的親密照，以及相關離譜行徑，沒想到竟遭到恐嚇，引發熱議。

原PO在《Dcard》討論區透露，媽媽在1月29日發現爸爸的LINE封鎖了一名女子，想起曾在手機相簿看到該名女子的銀行存簿照片，好奇心使然便點了進去，赫然發現裡面除了破萬的高級料理，還有一些親密照片。詢問之下，爸爸才坦承，2人是在包養網認識，對方是88年次，聲稱自己是醫學系，還說重考一年才上，「我爸想說對方有前途，所以資助她讀書」。

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人夫包養網認識嫩妹「被刷數十萬」　女兒PO親密照反擊竟遭恐嚇

▲女方88年次，聲稱醫學系畢業。（圖／翻攝自Dcard）

原PO提到，女子曾說要付高鐵票，要爸爸用信用卡幫忙支付，沒想到下個月竟刷了十幾萬，包括2支蘋果手機和醫美診所的費用。因為媽媽工作忙碌，長期在國外，和爸爸只剩家人關係，猜測可能是這樣才會上包養網。後來，爸爸發現女子不太老實，決定盡量不接觸，就算對方要見面也盡量延期，直到女子要借錢才東窗事發。

原PO得知這些故事，決定辦了一個IG帳號，上傳爸爸和女子的親密合照，以及2人的對話紀錄，傳給對方的4個好閨蜜，不料卻收到女子的私訊，揚言要提告，「我們直接走法律程序，我等等就會去報警」。

人夫包養網認識嫩妹「被刷數十萬」　女兒PO親密照反擊竟遭恐嚇

▲原PO貼出親密照，竟遭對方威脅。（圖／翻攝自Dcard）

貼文曝光後，掀起一番討論，網友紛紛表示，「妳不要回他啊，IG要告人？她先找到人再來說」、「她只是惱羞在恐嚇妳了，想要求和解金，別理她，妳愈在意就是上她當了」、「盜刷別人卡還敢告人，你們先送她吃免錢的」、「現在很多人都愛隨便就嚷嚷要告欸，是要告什麼自己也說不上來」。

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