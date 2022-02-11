精神控制4000人！　「心靈茶吧」10女被性侵、1人精神錯亂跳樓亡

▲「心靈茶吧」傳銷現場。（圖／財經網）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸江蘇一個裝修古色古香的茶室竟是恐怖傳銷窩點！警方通報稱，「心靈茶吧」涉精神控制4000多人，不僅以考驗忠實度等藉口姦淫婦女10名，而且勸信徒只喝「神茶」不吃藥，致6人病情加重死亡，更有1人精神失常跳樓自殺身亡。

據《新華社》報導，江蘇省無錫市公安局近期破獲一起涉及滬蘇浙三地的傳銷案，「神醫」張某等7名主要犯罪嫌疑人被抓獲，他們涉嫌精神控制4000多名人員，騙財騙色害命。

「『心靈茶吧』聽起來優雅，背後卻潛藏罪惡。」警方指出，被拉攏的人員以中老年婦女為主，其中經濟條件較好的老闆娘和患病婦女居多，大多文化水平不高。

初步查明，犯罪嫌疑人以「自願捐贈」，或者搭脈問診、銷售「福米」「藥酒」、消除業障等方式騙取錢財超1600萬元（人民幣，下同，約新台幣7000萬元）；以考驗忠實度、治療疾病等藉口姦淫婦女10名；勸受害人只喝「神茶」不吃藥，致6人病情加重死亡，更有1人在培訓後精神失常跳樓自殺身亡。

▲張男會偽造證書欺騙信任。（圖／財經網）

自稱「神醫」的張姓男子不僅偽造證書騙取信任，還運用多種手段對受害人洗腦，包括在旅途中、聚餐前要唱《我愛你師父》；早晚要向「師父」問安，以打開「接收能量的開關」；每次聚會培訓，都要分享「師父」的「超能力」和「神奇醫術」。

一名張姓女子加入「心靈茶吧」2年，被騙了超過10萬元（人民幣，下同，約新台幣44萬元），包括跟隨「師父」在山裡深修、長期購買加持過的玫瑰酒、竹筒酒等。

如今，「心靈茶吧案」已被破獲。無錫警方表示，嚴查嚴打「精神傳銷」，需深入社區宣傳，讓群眾廣泛知曉其危害。有關部門在日常監管中發現此類線索，也應及時排查並與當地公安有效銜接處置。

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