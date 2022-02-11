台中砍人恐怖畫面曝！　車被砸男持開山刀回擊...路人嚇傻急躲避

記者鄧木卿、游瓊華、林冠吟／台中報導

台中市太平區新福路和中山路四段交叉口11日上午11點多驚傳街頭凶殺案！據目擊者表示，2輛車追逐後到該地點時，第1輛車走出1名男子持開山刀，朝第2輛的3人一陣猛砍，其中1名年紀29歲的男子右手3指被砍斷，警方到場拉起封鎖線，正了解案情。而最新砍人監視器畫面也曝光了！

▲台中太平傳出街頭行車糾紛，男子遭開山刀砍斷3指。 （圖／記者游瓊華攝）



▲一群人持棍棒朝黑色轎車猛砸，黑色轎車的男子也不甘示弱持開山刀回擊。 （圖／記者游瓊華翻攝）



從店家提供的監視器畫面中顯示，路旁一名準備進入自助餐店用餐的男子正站在店家門外，卻突然彈開，一輛黑色轎車便瞬間撞過來，出現在監視器畫面中，力道之大將一旁的機車全部撞倒，但下一秒黑色轎車卻又被一輛汽車猛力撞擊，黑色轎車車上的男子立即下車逃進自助餐店裡，而一旁轎車也下來一批人馬，全部手持棍棒，朝黑色轎車猛力狂砸；黑色轎車裡的黑衣男子見狀也不甘示弱，從車上拿出一把開山刀回擊，當場上演街頭凶殺案，而一旁民眾也嚇傻，趕緊逃往安全地方避難。

▲汽車突然猛撞過來，一旁路人嚇傻急避難。 （圖／記者游瓊華翻攝）



此外，根據目擊者說法表示，當時他因為和人發生車禍，因此停在路邊處理相關事宜，卻沒想到直接目睹街頭砍人事件，趕緊用手機將畫面拍下。

▲▼有目擊者拍下台中街頭凶殺案。（圖／記者游瓊華攝）

