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明蛋價每台斤漲2元！還原農委會100人會議過程　3大結論一次看

記者趙蔡州、翁伊森／綜合報導

台灣缺雞蛋情況嚴重，為不讓蛋農因凍漲政策影響收益，農委會啟動相關獎勵方法，獎勵蛋農生產雞蛋每台斤3元，只是針對補助方案，蛋農各有不同意見。對此，民進黨立委蔡易餘11日邀請農委會主委陳吉仲到嘉義傾聽農民心聲，陳吉仲也在現場宣布「明起雞蛋價格每台斤上漲2元」。

▲▼紓解蛋荒！農委會宣布：明起產地蛋價每台斤漲2元至36.5元。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲蔡易餘11日召開「農業政策討論會－蛋農場」，百餘名雞蛋農一起參與會議。（圖／記者翁伊森翻攝）

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▲▼紓解蛋荒！農委會宣布：明起產地蛋價每台斤漲2元至36.5元。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲民進黨立委蔡易餘（圖左）。（圖／記者翁伊森翻攝）

立委蔡易餘11日下午召開「農業政策討論會－蛋農場」，邀請農委會主委陳吉仲、嘉義縣長翁章梁、中華民國養雞協會理事長陳國村、農委會畜牧處長張經瑋及多達百名的雞蛋農一起參與會議。

蔡易餘指出，農委會為了照顧蛋農而啟動補助機制，但他聽到許多雞蛋農反應，由於氣候、禽流感等因素，許多雞都生不出雞蛋，依現行用「雞蛋數」去評量補助的機制，導致有許多雞蛋農是無法受益的。

雞蛋農張志煙也說，並非農委會的補助不好，只是目前雞蛋農飼養時間關係，根本補助不到雞蛋農，何況現在許多雞都生不出雞蛋來，認為要依雞蛋農生產所需的飼料數量、畜牧場養雞數量進行補助。

▲▼紓解蛋荒！農委會宣布：明起產地蛋價每台斤漲2元至36.5元。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者翁伊森翻攝）

陳吉仲傾聽各界提議後，先聲明「明起雞蛋每台斤將調漲2元」，接著強調「穩定雞蛋生產獎勵措施」補助不會只到二月，允諾三月份的補助辦法將會繼續聽取民意。

陳吉仲說，未來補助不論是以蛋農生產所需飼料數量、畜牧場養雞數量、飼料價格或補助蛋商或是維持現行方式，一定會找到一個適合的方式，也一定會讓農民受益。

蔡易餘最後則提出三點結論，包含第一，雞蛋價格明起（12日）每台斤漲2元、第二，雞蛋銷售補助每台斤3元及第一項政策，農委會同意先實施至2月底，未來再研議補助方向、第三，農委會3月起將以「蛋農生產所需飼料數」、「畜牧場養雞數」、「現行方式」、「飼料價格」或「補助蛋商」等方向重新調整補助方式。

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