LIVE／南北確診連爆「接觸者跨3縣市」　陳時中最新說明

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中央流行疫情指揮中心14:00將召開記者會，由指揮官陳時中說明最新疫情。新北汐止可不可手搖飲店員染疫，感染源不明，而今日再增一人確診，有南部旅遊史。台南則是私校冬令營一名隊輔確診，該名女學生來自高雄，與父母因為高雄親友染疫而被安排採檢，一家三口都確診，冬令營學童遍及高雄和屏東。另外，嘉聯益電子樹林廠群聚也持續採檢中，結果待說明。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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新北市昨日公布知名手搖店「可不可熟成紅茶」汐止中興店女員工（案19492）確診，她2/3出現咳嗽、有痰症狀，2/4頭暈，2/9晚間前往醫院採檢，PCR陽性、Ct值21，感染源持續疫調中。而新北市長侯友宜今日上午指出，個案的一名同事昨晚快篩陽姓，經PCR確定陽性染疫，根據疫調，新個案在春節期間曾有南部旅遊史。

台南一早也傳出某私校因為有確診而停課，衛生局說明，確診案19528是10多歲高三女學生，家住高雄，打過2劑疫苗，2/3喉嚨痛沒就醫，2/9因為高雄親友確診而陪同爸媽採檢，結果一家3口都確診，女學生Ct值只有16。疫調顯示，女學生2/7至2/9到學校參加冬令營擔任隊輔，目前接觸者居家隔離134人，包括冬令營隊輔38人、冬令營同學51人以及陪同居隔家長42人。據了解，參與活動的學童除了台南之外，更遍及高雄和屏東，屏東縣府已找到2名參加的學童，並將學童共6名同住家人匡列隔離。

新北樹林的嘉聯益電子廠爆出群聚感染，截至昨日已15人確診，大多為外籍移工，桃園市府也緊急對觀音桃科廠415名員工進行全面篩檢。另外，因為春節團聚近期陸續傳出家庭群聚感染，其中更有一家族是跨新北、高雄、屏東，旅遊足跡則擴及台中、苗栗，疫情後續是否再擴大，有待記者會中說明。