開學防疫大作戰　新竹縣：校內1學生確診全校停課14天

▲新竹縣府啟動開學防疫大作戰，宣布校內只要有1名學生確診，全校停課14天。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

今天是110學年度第2學期開學日，新竹縣長楊文科一早偕同教育局長楊郡慈到竹北博愛國小關心學童上學狀況及學校防疫作為，以「口罩戴緊緊」、「雙手洗乾淨」、「到校量體溫」、「生病不上課」4句20字防疫箴言勉勵學童。

楊文科表示，新竹縣高中以下學校(含幼兒園)人員完整接種COVID-19 兩劑疫苗覆蓋率已達98.1%，12-17歲學生COVID-19 BNT疫苗第二劑校園集中接種率也達到98%，今天視察的博愛國小教職員也有超過92%第三劑疫苗接種完成，希望家長能夠安心送孩子到校園學習。

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另外，開學前已請各鄉鎮市公所清潔隊完成全縣各級學校的戶外公共空間及校園外周邊道路的環境消毒作業，也請各校完成各項防疫物資的盤點與整備。務期校園防疫工作做到滴水不漏。

教育局長楊郡慈說，除了戶外公共環境，校園內各學習教學場域及設施，如走廊、操場、遊具、籃球場等空間也已完成消毒工作，未來每週會固定清消，學生用餐使用隔板，嚴守校園防疫。她表示，寒假期間各校也利用校園智慧app「school+」發送訊息給家長，提醒開學相關防疫措施。

教育局指出，由於疫情尚未完全控制，未來若學校出現一位同學確診，全校將停課14天，校園基於防疫考量，也暫時不對外開放，希望民眾包涵。

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