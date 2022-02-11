　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

開學首日　黃偉哲親訪台南校園視察防疫整備

▲全國中小學開學首日，台南市長黃偉哲11日上午一大早，特別前往新營國小視察校園防疫作為。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲全國中小學開學首日，台南市長黃偉哲11日上午一大早，特別前往新營國小視察校園防疫作為。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

全國中小學開學首日，台南市長黃偉哲11日上午一大早，特別前往新營國小視察校園防疫作為，包含門禁管制、實聯制、學生入校體溫量測及防疫物資整備等，黃偉哲肯定所有學校師長落實校園防疫的努力及用心。

▲全國中小學開學首日，台南市長黃偉哲11日上午一大早，特別前往新營國小視察校園防疫作為。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲並特別強調，為了強化校園防疫能量，目前全市國小老師接種兩劑疫苗者已達到98%，第3劑也陸續進行中，預計這個禮拜就會有大規模的第3劑的施打。黃偉哲希望藉著大人已經完成施打，學校的門禁管制，能夠保護孩子們在學校裡面的一個安全跟健康。

▲全國中小學開學首日，台南市長黃偉哲11日上午一大早，特別前往新營國小視察校園防疫作為。（圖／記者林悅翻攝，下同）

國內疫情受Omicron變種病毒影響，導致疫情升溫緊張，台南市政府嚴謹規劃各項防疫措施，讓所有民眾的生活維持穩定。另外，因應寒假結束，台南市教育局，亦於日前即督責各國中小校園活動謹守防疫規範辦理，不讓學習品質打折扣。黃偉哲市長與教育局副局長王崑源，11日一早就到新營國小，與兒童藝術教育節吉祥物「朵朵」，一同喜迎學生返校開學。黃市長也親自為學童量體溫、到健康中心查看防疫物資，還到班級為學同做防疫宣導。

▲全國中小學開學首日，台南市長黃偉哲11日上午一大早，特別前往新營國小視察校園防疫作為。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲表示，今天是開學日，特別來看一看學校的防疫準備狀況，他特別選擇小學，因為小學都是12歲以下，所以都尚未接種疫苗，對於Omicron的保護力特別需要關注。目前全市國小老師接種兩劑疫者，都已經達到98％，第3劑也陸續進行中，預計這個禮拜就會有大規模的第3劑施打，希望藉著大人已經完成施打，然後學校的門禁管制，能夠保護孩子們，在學校裡面能安全與健康的學習。

▲全國中小學開學首日，台南市長黃偉哲11日上午一大早，特別前往新營國小視察校園防疫作為。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲指出，日前曾經發生過有外地的確診者來到台南，且跟孩子有互動，結果造成大恐慌，台南也正在積極處理這件事情，從這個例子就可以看出來，孩子們的確是很脆弱的，需要保護。所以他今天在開學日特別來看學校的防疫工作，以及對於孩子的保護，希望透過各校的嚴守各項防疫措施，讓孩子們可以安心上學，大家一切平安，不要再產生新的疫情，這是市民朋友們及家長們所共同期待的。

教育局副局長王崑源表示，面對國內疫情發展，在校園防疫相關準備及作為上，已督責學校遵守開學後的8大防疫措施：「建立防疫組織、學校師生追蹤、整備防疫物資、校園環境管理、校園門禁管制、強化衛教宣導、餐飲防疫措施及緊急應變措施」，各校開學前已完成校園室內外環境消毒以及防疫物資整備，目前物資無虞，庫存量皆達1個月以上，如有不足會立即補充，亦請家長每天注意自己及學生的健康狀況，若有症狀老實說並避免到校上學，儘速就醫。

▲全國中小學開學首日，台南市長黃偉哲11日上午一大早，特別前往新營國小視察校園防疫作為。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王副局長同時強調，為了阻絕可能的傳染風險進入校園，校園門禁會持續加強管制，請家長及訪客非必要不入校園，造成不便之處，希望市民多多體諒，共同努力徹底落實校園防疫工作，降低傳染風險，維護師生健康，創造安心學習的校園。

新營國小賴昭貴校長表示，該校教職員工第2劑疫苗施打率100％，且第3劑施打率已達80％以上。配合市府防疫工作及確保學童學習環境安全，已於開學前完成教室內外的消毒作業，並盤點增補各項防疫物資，開學後校方會嚴格執行門禁管制，進行入校實聯制登錄、量體溫、噴酒精消毒、在校內行動全程配戴口罩等嚴密防疫措施，每日安排人員分流引導學生入校及完成量體溫，午餐設置隔板及避免交談，加強宣導學生落實個人衛生管理與建立良好生活習慣，提供全校師生安全健康的學習環境。

ET快訊
可不可手搖妹「過年狂上6天班」染疫！　網見足跡圖超心疼
快訊／冬令營女高中生確診燒屏東　2學童+6家人PCR出爐
300億前夫娶小三女星　「正宮暴瘦22kg」近況曝光
快訊／康友KY黃文烈掏空7.6億躲國外　女兒留台灣被起訴
女高中生在高雄染疫！　南市府：台南有足跡
台中驚悚撞擊畫面曝！　3人2車噴飛翻滾
快訊／「王鼻子」池錫辰成《RM》第3位確診者！　趙權也染疫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

鹽水蜂炮元宵開炸除疫　黃偉哲歡迎來體驗月津港燈節之美

開學首日　黃偉哲親訪台南校園視察防疫整備

90歲翁還能騎機車外出　卻忘記回家路…內埔暖心警出面協助

山月吊橋總體檢！3／1至3／31保固設施檢測　不開放預約參訪

別讓權益睡了！花蓮住宿式長照補助月底截止申請　最高補助6萬

閃亮安全帽交安宣導吸睛　東港警開學日護童用心

寒假掰掰　開學首日潮警啟動護童專案勤務

陳品杰退出民眾黨　嘆昔日身上的「Tiffany blue」太沈重

羅智強全台徒步第三天　風雨中感受桃園人熱情成「前進的力量」

已有5人確診　高屏新北10人家族旅遊全進台中集合

「單身狗」驚見爸媽甜蜜相擁　下秒變電燈泡！抱一團超溫馨

17歲就認識明金成...庹宗康「望天泛淚」　曾國城「告訴我怎麼做」盼他入夢

聲林之王3_EP09_PROMO學長姐熱血助陣 火花即刻爆燃現場

不掃實聯制「我熟客、很麻煩」　店員大聲公求配合聲音超無奈

《魷魚》智英變《殭屍校園》超吵自私女　出奧步害死同學..最美班長狠甩巴掌大解氣！

明金成遺照曝光！遺孀親挑「這張就是帥」　林依晨赴靈堂…黃鐙輝承諾「當龍鳳胎乾爹」

徐乃麟無預警報喜：要當阿公了！　曝小兒子「在美國確診Omicron」

明金成驟逝享年51歲…留未滿月雙胞胎　執導《我的秘密花園2》成人生代表作

柯基散步見「鵝幫派」秒繞道　2鵝伸長脖子狂追：交過路費

龜車內線開60km...後面超塞！　重機「讓自己違規」竟解決了

鹽水蜂炮元宵開炸除疫　黃偉哲歡迎來體驗月津港燈節之美

開學首日　黃偉哲親訪台南校園視察防疫整備

90歲翁還能騎機車外出　卻忘記回家路…內埔暖心警出面協助

山月吊橋總體檢！3／1至3／31保固設施檢測　不開放預約參訪

別讓權益睡了！花蓮住宿式長照補助月底截止申請　最高補助6萬

閃亮安全帽交安宣導吸睛　東港警開學日護童用心

寒假掰掰　開學首日潮警啟動護童專案勤務

陳品杰退出民眾黨　嘆昔日身上的「Tiffany blue」太沈重

羅智強全台徒步第三天　風雨中感受桃園人熱情成「前進的力量」

已有5人確診　高屏新北10人家族旅遊全進台中集合

獨／夜市草莓壽司熱賣！「超台」口味排長龍　10元暖心價凍漲　

海神劍指農曆年後首勝　主帥點名4位上半季最佳進步球員

要讓兒子渣一點！ 陸知名投資人自豪兒子有2個女朋友「比我厲害」

Airtag遭歹徒利用！蘋果宣布添新功能　阻擋惡意跟蹤

世紀會面！松坂大輔見田中將大　託付200勝目標

藍牙讓MacBook超耗電　蘋果推macOS 12.2.1更新解決問題

十銓1月營收5.85億元　喊今年目標電競佔整體7成營收

鹽水蜂炮元宵開炸除疫　黃偉哲歡迎來體驗月津港燈節之美

解密刮刮樂「都市傳說」！傳選5號就中獎　業者：純屬運氣　

賓士硬漢G-Class中古價脫手還淨賺170萬元　最保值車款就是他

風衣正妹M腿「當街三人行」！ 2男搶1女硬來震撼混戰影片瘋傳

地方熱門新聞

已有5人確診　高屏新北10人苗栗家族旅遊全進台中集合

陳品杰退黨　嘆昔日身上「Tiffany blue」太沈重

羅智強徒步第三天　桃園人熱情成前進力量

即／台中工廠深夜大火！警消急灌救

台南歸仁變電所饋線跳脫近3千戶大停電

法拍會來！VOLVO V60 下殺5折起

會勘三山國王廟古蹟修復工程

基隆完成73校園清消工作　通令各校維持隔板用餐

電瓶可以永久不壞？「天揚」推新科技

三芝分館推「書香乞龜」　陪學童閱讀收心

基隆西岸橋下改造　拆電桿增休閒設施8月完工

鹹豬手+露鳥俠！苗警公布警示地點

台東市貨車付之一炬　民眾急報警

邊喝邊上工？「果汁」啤酒工地夯

更多熱門

相關新聞

即／台南冬令營延燒高屏！　屏縣府急框2學童6同住家人

即／台南冬令營延燒高屏！　屏縣府急框2學童6同住家人

台南市11日傳出私校女高中生確診！由於女學生8、9日曾擔任冬季營隊隊輔，而參與活動的學童除台南外，更遍及高雄和屏東，而女高中生的Ct值僅16，讓不少家長相當擔心。對此，屏東縣府也表示，目前已找到2名參加營隊的學童，並將2名學童共6名同住家人匡列隔離，而８人PCR的結果全為陰性。

確診女高中生任營隊隊輔！南市府：是在高雄染疫

確診女高中生任營隊隊輔！南市府：是在高雄染疫

雲林縣新學期校園防疫　一人確診全校停課14天

雲林縣新學期校園防疫　一人確診全校停課14天

百名移工除夕夜狂放煙火　民眾怒轟警察被塑膠

百名移工除夕夜狂放煙火　民眾怒轟警察被塑膠

閃亮安全帽交安宣導吸睛　東港警開學日護童用心

閃亮安全帽交安宣導吸睛　東港警開學日護童用心

關鍵字：

開學首日黃偉哲台南校園視察防疫

讀者迴響

熱門新聞

台南「龍崎空山祭」突停電！山中都是尖叫聲

看護中樂透！爽到不會煮飯：晚餐叫媽弄

錄取率超高！「考上1職業」他後悔了

快訊／台南某私校「學生確診」！校方緊急停課

病妻臨走前許願「想和前男友做愛」　老公崩潰

中研院發表Omicron次世代mRNA疫苗

最愛已讀不回　不愛回訊息星座Top4

孫藝真懷孕趕進度？　友人洩3月結婚原因

媽寶男「母子共浴」喊超爽！女友看呆了

快訊／孫藝真、玄彬宣布結婚！　「她總是讓我綻放笑容」

警除夕弄獅鬧風波　上級頻查勤基層反彈

IG也退燒了！22歲↓妹子笑：老阿姨在玩的

台南私立中學生確診　家長驚恐對話曝光

吃台灣西瓜吃到怕！網見雍正批奏笑翻

小S痛罵：智商怎麼那麼低！許藍方曝「換臉A片」超慘後果

更多

最夯影音

更多
「單身狗」驚見爸媽甜蜜相擁　下秒變電燈泡！抱一團超溫馨

「單身狗」驚見爸媽甜蜜相擁　下秒變電燈泡！抱一團超溫馨
17歲就認識明金成...庹宗康「望天泛淚」　曾國城「告訴我怎麼做」盼他入夢

17歲就認識明金成...庹宗康「望天泛淚」　曾國城「告訴我怎麼做」盼他入夢

聲林之王3_EP09_PROMO學長姐熱血助陣 火花即刻爆燃現場

聲林之王3_EP09_PROMO學長姐熱血助陣 火花即刻爆燃現場

不掃實聯制「我熟客、很麻煩」　店員大聲公求配合聲音超無奈

不掃實聯制「我熟客、很麻煩」　店員大聲公求配合聲音超無奈

《魷魚》智英變《殭屍校園》超吵自私女　出奧步害死同學..最美班長狠甩巴掌大解氣！

《魷魚》智英變《殭屍校園》超吵自私女　出奧步害死同學..最美班長狠甩巴掌大解氣！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面