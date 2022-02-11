開學首日　黃偉哲親訪台南校園視察防疫整備

▲全國中小學開學首日，台南市長黃偉哲11日上午一大早，特別前往新營國小視察校園防疫作為。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

全國中小學開學首日，台南市長黃偉哲11日上午一大早，特別前往新營國小視察校園防疫作為，包含門禁管制、實聯制、學生入校體溫量測及防疫物資整備等，黃偉哲肯定所有學校師長落實校園防疫的努力及用心。

黃偉哲並特別強調，為了強化校園防疫能量，目前全市國小老師接種兩劑疫苗者已達到98%，第3劑也陸續進行中，預計這個禮拜就會有大規模的第3劑的施打。黃偉哲希望藉著大人已經完成施打，學校的門禁管制，能夠保護孩子們在學校裡面的一個安全跟健康。





國內疫情受Omicron變種病毒影響，導致疫情升溫緊張，台南市政府嚴謹規劃各項防疫措施，讓所有民眾的生活維持穩定。另外，因應寒假結束，台南市教育局，亦於日前即督責各國中小校園活動謹守防疫規範辦理，不讓學習品質打折扣。黃偉哲市長與教育局副局長王崑源，11日一早就到新營國小，與兒童藝術教育節吉祥物「朵朵」，一同喜迎學生返校開學。黃市長也親自為學童量體溫、到健康中心查看防疫物資，還到班級為學同做防疫宣導。





黃偉哲表示，今天是開學日，特別來看一看學校的防疫準備狀況，他特別選擇小學，因為小學都是12歲以下，所以都尚未接種疫苗，對於Omicron的保護力特別需要關注。目前全市國小老師接種兩劑疫者，都已經達到98％，第3劑也陸續進行中，預計這個禮拜就會有大規模的第3劑施打，希望藉著大人已經完成施打，然後學校的門禁管制，能夠保護孩子們，在學校裡面能安全與健康的學習。





黃偉哲指出，日前曾經發生過有外地的確診者來到台南，且跟孩子有互動，結果造成大恐慌，台南也正在積極處理這件事情，從這個例子就可以看出來，孩子們的確是很脆弱的，需要保護。所以他今天在開學日特別來看學校的防疫工作，以及對於孩子的保護，希望透過各校的嚴守各項防疫措施，讓孩子們可以安心上學，大家一切平安，不要再產生新的疫情，這是市民朋友們及家長們所共同期待的。



教育局副局長王崑源表示，面對國內疫情發展，在校園防疫相關準備及作為上，已督責學校遵守開學後的8大防疫措施：「建立防疫組織、學校師生追蹤、整備防疫物資、校園環境管理、校園門禁管制、強化衛教宣導、餐飲防疫措施及緊急應變措施」，各校開學前已完成校園室內外環境消毒以及防疫物資整備，目前物資無虞，庫存量皆達1個月以上，如有不足會立即補充，亦請家長每天注意自己及學生的健康狀況，若有症狀老實說並避免到校上學，儘速就醫。





王副局長同時強調，為了阻絕可能的傳染風險進入校園，校園門禁會持續加強管制，請家長及訪客非必要不入校園，造成不便之處，希望市民多多體諒，共同努力徹底落實校園防疫工作，降低傳染風險，維護師生健康，創造安心學習的校園。



新營國小賴昭貴校長表示，該校教職員工第2劑疫苗施打率100％，且第3劑施打率已達80％以上。配合市府防疫工作及確保學童學習環境安全，已於開學前完成教室內外的消毒作業，並盤點增補各項防疫物資，開學後校方會嚴格執行門禁管制，進行入校實聯制登錄、量體溫、噴酒精消毒、在校內行動全程配戴口罩等嚴密防疫措施，每日安排人員分流引導學生入校及完成量體溫，午餐設置隔板及避免交談，加強宣導學生落實個人衛生管理與建立良好生活習慣，提供全校師生安全健康的學習環境。