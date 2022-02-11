帥氣背影曝！7年前砸300萬高調買車　今欠債開它搶銀行

記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導

高雄市鼓山的彰化銀行遭到男子持槍闖入搶劫，警方獲報之後迅速趕抵現場，透過辣椒水將他制伏，不過最讓人意外的事，這名男子是開著保時捷到場搶劫，所以這也讓人對他的身份更加起疑，初步了解他是51歲的葉姓男子，這台保時捷是他在7年前購買的，車商還保有他當初開走時的畫面，現在畫面也曝光。

▲涉嫌持槍搶劫銀行的葉姓男子，7年前購買車子開走時的畫面 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

51歲的葉姓男子落網之後，初步供稱自己是「缺錢花用」才持槍搶劫銀行，但是他開著的車輛保時捷boxter，目前中古價格是在70萬左右，透過他的臉書發現，他是在2015年購入，7年前的價格大約300萬左右，當時有朋友在臉書表示恭喜，他還很大方的說要載他去繞繞，表示他的經濟能力應該還不錯，戶籍地是在旗山，據了解當時他購買這台車時，表示是要購買給老婆，而他的老婆是從事美容行業。

當初賣車給葉姓男子的連姓車商表示，他原本不知道，但是經過朋友通知之後，比對車牌號碼，他才想起這台車輛是自己售出的，他還有印象大約4年多前，葉姓男子還有來過一次他的車行，表示想要換車，不過後來不知道什麼原因就沒有換車了。

▲涉嫌開保時捷搶銀行的葉姓男子，是在7年前購入這台車輛 。（圖／翻攝嫌犯臉書）

但是他在2018年的時候，因為丈人過世和相關親屬發生遺產繼承訴訟，經濟情況有所變化，但7年前有能夠購買300萬的跑車，現在卻變成了劫匪？原因是什麼？這部分警方還在釐清當中。