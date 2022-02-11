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社會 社會焦點 保障人權

獨／疫情斷收入！美容董座有2台保時捷卻淪劫匪　鄰居驚：不可能

▲涉嫌搶劫銀行的葉姓男子是開設美容店 。（圖／記者吳世龍攝）

▲涉嫌搶劫銀行的葉姓男子是開設美容店 。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導

高雄市鼓山的彰化銀行遭到男子持槍闖入搶劫，警方獲報之後迅速趕抵現場，透過辣椒水將他制伏，不過最讓人意外的事，這名男子是開著保時捷到場搶劫，所以這也讓人對他的身份更加起疑，初步了解他是51歲的葉姓男子，這台保時捷是他在7年前購買的，而且他在新興區還有開美容店，鄰居對他去搶銀行這件事，都直呼意外：「不可能吧」。

51歲的葉姓男子落網之後，初步供稱自己是「受到疫情影響，生意大不如前，所以才缺錢花用」才持槍搶劫銀行，他開設一家美容店就在高雄市新興區，應該是夫妻倆個人在經營，記者實地走訪這家美容店，店門深鎖，詢問周邊的鄰居，他們表示他不只一部保時捷，好像還有一台保時捷休旅車，但是他們夫妻倆很少跟周邊鄰居打招呼，因為店內是採預約制，有客人才會營業，沒有人來是大門深鎖。

▲涉嫌開保時捷搶銀行的葉姓男子，是在7年前購入這台車輛 。（圖／翻攝嫌犯臉書）

▲涉嫌開保時捷搶銀行的葉姓男子，是在7年前購入這台車輛 。（圖／翻攝嫌犯臉書）

葉姓男子開設的公司是在2005年登記立案，最後變更時間是在2021年的六月，資本額為一百萬，除了從事美容護膚之外，還有化妝品零售的業務，這家公司中途有過4次變更，最早是在高雄市前鎮區，後來搬到高雄市新興區的南華路，然後在去年6月搬到現址。

他開著的車輛保時捷boxter，目前中古價格是在70萬左右，透過他的臉書發現，他是在2015年購入，7年前的價格大約300萬左右，當時有朋友在臉書表示恭喜，他還很大方的說要載他去繞繞，表示他的經濟能力應該還不錯，戶籍地是在旗山，據了解當時他購買這台車時，表示是要購買給老婆，而他的老婆是從事美容行業。

▲涉嫌開保時捷搶銀行的葉姓男子，是在7年前購入這台車輛 。（圖／翻攝嫌犯臉書）

▲涉嫌開保時捷搶銀行的葉姓男子，是在7年前購入這台車輛 。（圖／翻攝嫌犯臉書）

但是他在2018年的時候，因為丈人過世和相關親屬發生遺產繼承訴訟，經濟情況有所變化，但7年前有能夠購買300萬的跑車，現在卻變成了劫匪？原因是什麼？這部分警方還在釐清當中。

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