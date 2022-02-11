學測史上最大規模閱卷　學者曝國寫作文高分關鍵在這

▲大考中心今天針對學測國寫及英文非選題說明閱卷評分原則。（圖／記者許敏溶翻攝）

記者許敏溶／台北報導

今年學測國語文寫作能力測驗的作文題目為「當我打開課本」，大考中心國寫閱卷召集人、政大中文系教授林啟屏（11日）表示，考生若要拿到A+級（22~25分），除了要具體敘述某一學科課本對自己意義，並書寫探索該學科課本內容、知識的經驗與體會，重點是「感受深刻、結構嚴謹、表達生動」加上文辭優美，才有機會拿到高分。

大考中心今天針對學測國寫閱卷、英文考科非選擇題評分原則舉行記者會說明，大考中心主任周兆民首先表示，這次閱卷規模是學測史上最大一次，因為每一考科都有非選題，所以閱卷工作從年前1月27至29日開始，過完年後從2月7日起將持續到15日，前後共12天，比以往學測還多，也且不同科目也有分科，分成16個題群，閱卷委員共有1044人，閱卷份數圖檔超過144萬。

[廣告]請繼續往下閱讀...



▲今年學測國寫作文題目。（圖／大考中心提供）

林啟屏表示，參與這次國寫閱卷委員共159人，分為12組，先由正副召集人分別與所有協同主持人，從北中南東四考區的3000份抽樣作答影像檔詳加評閱、分析、討論，草擬評分原則，每題分別選出「A+」、「A」、「B+」、「B」、「C+」、「C」等六級標準卷、試閱卷及測試卷若干份，並擬定評分原則，製作「閱卷參考手冊」，作為後續正式閱卷評分參考。

今年學測國寫分為兩大題，第一大題引述弘道老人基金會「不老騎士」和丹麥「樂齡卡打車」，要求考生以「樂齡出遊」為題，寫一篇400字短文，說明出遊意義，並思考如何照顧長者在生理與情感需求；第二大題則是根據節錄自薛憶婷新詩〈我們的課本〉內容，要考生寫出一篇文章，描述任一學科課本對考生的意義，並書寫探索課本內容、知識的體會。

今年國寫第二大題要求考生「當我打開課本」為題書寫作文，林啟屏分析，考生要能具體敘述某一學科課本對自己意義，並書寫自己探索該學科課本內容、知識的經驗與體會，若能有「感受深刻，結構嚴謹，表達生動，文辭優美」表現，則有機會拿到A+級（22-25分），若是「感受貼切，結構完整，表達妥適，文辭順暢」，有機會拿到A級（18-21分），考生若只能敘述某一學科課本對自己意義，內容穩妥，結構清楚，表達合宜，文辭平順，有機會拿到得B+級（14-17分）。