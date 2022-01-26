高雄學測生確診　大考中心：同試場考生與監試人員採檢皆陰性

▲大考中心指與確診生同試場的考生與監試人員，目前採檢都是陰性。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

大學學測23日落幕，昨卻傳出在高雄某考區有一名考生確診，大考中心今（26日）表示，在本週一（24日）接獲該縣市衛生局通知，有一名考生在考試結束隔天確診，大考中心隨即提供相關考生與監試人員資料，目前得知，同試場的考生與監試人員採檢皆是陰性，由於確診考生是在考完才採檢確診，沒有違反考試規定，故對其成績不會有所影響。

為期三天的學測在21至23日舉行，過程相當順利，在卻傳出一名在高雄某考場參加學測的考生確診，引發外界關心，擔憂傳染給參與學測的考生與監試人員，大考中心在今天下午舉行的線上記者會上表示，目前同試場的考生與監試人員採檢皆是陰性。

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對於高雄有學測考生確診，大考中心主任周兆民表示，大考中心在24日上午接獲該縣市衛生局通知後，知道有一位考生在23日考試結束，經過篩選在考試隔天（24日）確診，大考中心也提供該試場相關資料來進行疫調，目前得知，該試場考生與監試人員採檢都是陰性。

周兆民進一步說明，這位考生是在學測結束後，依照市府規定前往採檢，在考試前到考試過程，一直都不在相關單位提供的勾稽名單上，雖然考試規定有提到，知道確診還參加考試以零分計算，但該考生也是在考完試後被通知採檢才得知確診，事前並不知情，所以沒有違反考試規定，不會對其成績不會有影響。

另今年學測非選題，要求考生以用黑色原子筆作答，昨有家長團體反應，考生直接以選擇題答題用的2B鉛筆作答，擔心因此被扣分，周兆民則回應指出，只要經過掃描後，閱卷委員仍可以辨識答案就給分，請大家放心。

▼周兆民表示，學測考生答案經過掃描後，若閱卷委員仍可以辨識答案就給分。（圖／記者許敏溶攝）

但周兆民也強調，在招生簡章第51頁及之前多次的記者會上，大考中心已經多次宣導，選擇題跟非選作圖題建議用2B鉛筆作答，非選的作圖題外則建議以黑色墨水比作答，會有這樣設計，是用黑色墨水筆作答，掃描後比較清晰，可讓委員清楚看到。