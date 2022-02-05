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甄選錄取關鍵藏在細節中　專家建議「多看簡章」比分數

▲▼大學學測 考生進考場 查驗身分 防疫。（圖／記者屠惠剛攝）

▲專家提醒考生，許多甄選入學錄取關鍵藏在簡章細節中。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許敏溶／台北報導

大學學測落幕，不少考生為接下來的的甄選入學做準備，升學輔導專家劉駿豪建議考生，對於自己目標科系，仔細察看並比對今年甄選入學簡章與去年分數，注意篩選科目及最後比的科目是否不同，以及審查資料的要求內容，例如一階篩選科目從自然變英文，或者從比國文改為比數A，這些變動對考生影響相當大，要利用寒假預作準備，以免未來錯失機會。

劉駿豪指出，請考生利用時間仔細查一下今年甄選入學簡章與去年分數，首先要注意篩選科目是否有更換，以輔大化學為例，過去一階篩選科目都是自然科，今年卻變成英文科，另輔大心理系，過去都看「國英數」，但今年改看「國英社」三科，若沒變化當然最好，但若有變化卻沒預先找出來，等成績公佈後再選填志願階段，可能沒發現而錯失機會。

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▲▼升學輔導專家劉駿豪。（圖／記者許敏溶攝）

▲升學輔導專家劉駿豪提醒考生注意今年簡章中與往年不同之處。（圖／記者許敏溶攝）

劉駿豪接著說，在申請入學一階篩選時，最後比的那一科目，通常需要分數是最高，提醒同學現在就要熟悉這種規則，也要注意這樣更動，以中山財管為例，去年比的最後一科是國文，今年改為數A，政大社會系則是去年為社會，今年改為國文；中國醫大醫檢系，則從這兩年比的是國文，今年改為自然科，台大農經系從這幾年比國文，今年改為比數A，後兩個科系看來也是比較合理的篩選標準。

劉駿豪表示，北醫藥學往年最後一科為自然，今年改為英文，而上述從中山財管到台大農經、北醫藥學這些科系，因為更改最後一科可能產生的變化，考生確認資訊後要請教一下熟悉這些規則變化的老師，提前找出最佳的應對方式。

劉駿豪指出，不少科系在篩檢最後一科時有更換科目，還甚至抽掉數學，以長庚電機為例，一般考生直接聯想到應該會比數學，但長庚電機過去幾年都是比「數＋自然」，但今年卻改為「國文＋自然」，中央工學院學士班也有類似狀況，去年比「英數自」，今年改為最後比「英自」，淡江電機也是從之前「國英數自」，今年抽掉數學，改為「國數自」，這對於今年數A考差，但仍對上述志願有興趣的考生來說，心情相對會比較平穩一些。

此外，劉駿豪提醒考生，觀看簡章時也要注意額外準備資料，以政大創新國際學士班為例，因為重視英文，資料就有提及，在中英文面試「注重學生雙語」表達、邏輯與整體思維，在在審查資料部分，要求學生小論文，同時以｢全球發展與台灣｣相關議題，撰寫5000字以英文文章，一般考生若沒注意這部分臨時要寫出也是很困難。

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