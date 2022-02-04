學測成績3月1日公布　甄選入學總招生名額7.2萬創4年新高

▲今年甄選入學總招生名額近7.2萬，創4年新高。（圖／大考中心提供）

記者許敏溶／台北報導

學測成績預計3月1日公布，之後就是進入甄選入學，根據大學甄選委員會統計，111學年度甄選入學招生名額約7.2萬個，為近4年新高，其中繁星推薦招生名額為1萬6178個，個人申請則有5萬5810個，都比去年略增；要注意的是，今年首度開放各校系採計學測成績，高達8成4的科系都要採計，其中又以英文科最多。

根據甄選委員會資料，今年繁星推薦招生共有67所大學校院、1807個學系（組）參加，招生名額共1萬6178個，較去年1萬6111個略為增加67個；申請入學招生則有68所大學院校、2195個學系（組）參加，提供招生名額共5萬5810個，較去年5萬5541個增加269個，合計招生名額約7.2萬個，寫下近4年新高。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼今年甄選入學總招生名額近7.2萬。（圖／記者屠惠剛攝）

不過，今年首度開放各校系採計學測成績，根據甄選會資料，共有62校、1889科系系在考試分發開設名額，1861科系、等於8成4科系都要採計學測成績；另不管是繁星或申請管道，各校系使用學測檢測科目都以英文科最多，繁星有1124校系，申請則有1257校系。

此外，根據甄選會資料，使用大考中心高中英聽測驗的校系，繁星有65校系，占3.60%，申請則有64校系，占2.92%；另因部分校系因看重自然、社會成績，有38系過去在考試分發採計指考的物理、化學、生物考科成績，今年改採學測自然科成績，87個科系過去採計指考的歷史、地理、公民與社會考科成績，今年則改採學測社會科成績。