英文作文「理想中的公園」　大考中心曝評分標準與原則

▲參與大考中心閱卷的閱卷委員。（圖／大考中心提供）

記者許敏溶／台北報導



今年學測英文作文要考生描述「心目中理想公園的樣貌與特色」，文長至少120字，大考中心今（11日）指出，這次考題貼近考生生活經驗，評分原則著重在考生能否運用所學詞彙、句構，將根據內容是否具體完整、組織是否重點分明有連貫性、句構語法及用字是否適切，以及拼字與標點符號是否使用得當作為評閱標準，若字數明顯不足則扣總分1分。

大考中心今天針對學測國寫閱卷、英文考科非選擇題評分原則舉行記者會說明，英文科閱卷召集人、政大英文系教授賴惠玲表示，1月27日先召開評分標準訂定會議，參閱約3000 份來自北中南東與離島各區的作答影像檔，再訂出評分標準並編製成閱卷參考手冊。

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▼英文科閱卷召集人、政大英文系教授賴惠玲。（圖／大考中心提供）

賴惠玲說，評分標準與歷年相同，在「中譯英」部分，每小題總分 4 分，原則上是每個錯誤扣 0.5 分。「英文作文」的評分標準是依據內容、組織、文法句構、詞彙拼字四個項目給分，字數明顯不足的作文則扣總分1分。

▼今年學測英文作文題目。（圖／記者許敏溶翻攝）

今年的「中譯英」題目以飼養寵物為主題，測驗考生能否以英語描述生活情境及對動物關懷，第一句為「飼養寵物並非一項短暫的人生體驗，而是一個對動物的終生承諾。」第二句則為「在享受寵物帶來的歡樂時，我們不該忽略要善盡照顧他們的責任。」測驗重點在於考生能否運用常用詞彙與基本句型將兩句中文翻譯成正確達意英文句子。

賴惠玲分析，「中譯英」題目測驗句型為高中生熟悉的範圍，考生若能使用正確句型並注意用字、拼字，應能得理想分數，但也發現有不少考生，對於英文詞彙語意及使用、英文拼字仍有加強空間，例如第一句的「短暫的」temporary/short-term，「經驗」experience，「終生」lifelong，「承諾」commitment/promise，都是很基本詞彙，但有些考生未能掌握，或有不少拼錯字的情況，相當可惜。

至於英文作文部分，賴惠玲表示，今年英文作文是引導式的看圖寫作類型，主題貼近學生的生活經驗，理想公園的樣貌與理由說明，考驗考生文字能力及創意與邏輯思考能力，評分原則仍著重在考生是否能運用所學詞彙、句構，全篇作文將會根據內容是否具體完整、組織是否重點分明有連貫性、句構語法及用字是否適切、以及拼字與標點符號是否使用得當作為評閱的標準。



