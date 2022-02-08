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紐時：台灣、中國都在「緊盯烏克蘭危機」　兩岸戰略考量曝光

▲▼Maxar衛星圖像顯示，俄羅斯西部的波戈諾沃湖（Pogonovo）軍事訓練場出現軍隊部署擴大及砲兵支援設備。此地距離烏克蘭邊境僅約220公里。（圖／路透）

▲衛星圖像顯示，俄羅斯西部邊境軍事訓練場，出現軍隊部署擴大及砲兵支援設備。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

《紐約時報》報導，烏俄緊張局勢一觸即發，以美國為首的西方強權高度戒備，也在台海兩岸引發共鳴。如今，台灣及中國都在密切關注烏克蘭危機，突顯出雙方對於武裝衝突的可能性，做出哪些戰略考量。

內文寫道，台灣了解有個「霸道鄰居」是什麼感覺，也將烏俄局勢視為其防禦核心的巨大考驗，也就是「美軍會介入、阻止中國入侵」的戰略假設。總統蔡英文更在1月下令國安會組成「烏克蘭情勢因應專案小組」，研究這場歐洲衝突可能如何影響兩岸關係。

中國將烏克蘭衝突視為華府潛在危機，也是美國影響力及決心的考驗，可能削弱華府對台支持，同時分散針對解放軍印太野心的資源及注意力。北京也很好奇，面對俄羅斯入侵的可能性，西方強國會做出哪些強力回應。前民進黨中國事務部主任、兩岸交流遠景基金會執行長賴怡忠說，「如果西方強國未能對俄羅斯做出回應，確實會讓中國對台灣的想法更大膽。」

▲▼2月4日下午，中國國家主席習近平同俄羅斯總統普丁舉行會談。（圖／新華社）

▲2月4日下午，中國國家主席習近平同俄羅斯總統普丁舉行會談。（圖／新華社）

4日登場的「普習會」突顯了烏俄及兩岸衝突的關聯性。習近平明確支持俄方對北約擴張及軍事策略的不滿，普丁也重申俄羅斯承認台灣是「中國不可分割的一部分」，2人同聲批評「外部勢力試圖削弱鄰近地區的安全及穩定。」台灣外交部對此嚴厲批評，對於日益加深的中俄關係抱持警戒態度。

《紐約時報》繼續舉例，說明2場衝突的相似之處。比方說，美國對台灣的支持，包括數十年以來的數億美元軍售，一直都是美中關係痛點，正如現在華府支持烏克蘭，對普丁而言也是芒刺在背。俄羅斯反擊北約，也呼應了北京對美國強化亞洲盟友及夥伴關係的不滿，其中包括台灣及英美澳軍事安全聯盟AUKUS。

▲▼烏克蘭國防部公布士兵演習照片。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭邊境局勢緊張，國防部公布士兵演習照片。（圖／達志影像／美聯社）

中國官媒持續突顯北約內部分裂，把美國形容為軟弱且優柔寡斷，暗示亞洲政府面臨危機時，不必指望美國外交或軍事支持。中國人民大學教授時殷弘說，以中國觀點來看，若歐洲發生長期戰火，華府將難以同時關注印太地區潛在衝突，烏俄危機也將「進一步強化中國對台非常強硬的立場及軍備狀態。」

北京獨立分析人士吳強也指出，台灣外交國際地位模糊，與烏克蘭相比更加脆弱；缺乏官方承認，加上中國軍事實力日益增強，可能在戰爭之際，更加複雜化國際干預。

儘管如此，外界仍指出，烏克蘭及台灣有許多地緣政治情勢差異，中國不太可能立刻發動攻擊。比方說，美國政府長期對台抱持「戰略模糊政策」，拜登政府卻已明確表示，不會派兵防衛烏克蘭。

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