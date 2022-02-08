俄羅斯猶豫了！憂入侵烏克蘭「代價難度高」　美情報攔截內容曝光

▲俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯集結10萬大軍在接近烏克蘭的邊境地區，甚至在白俄羅斯部署戰機、飛彈等先進軍事設備。但如今美國情報單位攔截的訊息顯示，部分俄國官員憂慮，大規模入侵烏克蘭侵略行動所要付出的代價，恐比總統普丁及其他高層官員預料的還大，且難度也更高。

CNN報導，部分俄羅斯情報及軍事官員對於入侵烏克蘭一事抱持保守態度，並抱怨相關計畫被西方國家發現且公開揭露。依據攔截內容，全面入侵烏克蘭的難度與代價，恐怕將超越普丁（Vladimir Putin）及其他克里姆林宮高官所想。

一名歐洲高官透露，俄羅斯國防人員認為這是個困難的計畫。不過，目前並無證據表明這些人反對整體計畫或反抗總統普丁的指示。消息指，俄方相關計畫在過去2個月內擴大且出現改變，這也顯示俄國高官已經得知這些擔憂。

美國官員5日就曾透露，俄羅斯認為，全面入侵烏克蘭所需的作戰力量約有70%已經就位，正向邊境派遣更多營級戰術單位，可能入侵時間點則落在2月中至3月底，恐怕造成多達5萬平民傷亡。而烏克蘭前國防部長也說，如今俄羅斯部署的軍力已足以攻下首都基輔或其他任何一座城市。

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