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漢堡買1送1、點心第2件半價！速食店最新「超殺優惠券」限時開吃

▲▼漢堡王。（圖／業者提供）

▲漢堡王最新優惠券開領了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

有這張真的省爆了！人氣速食店品牌「漢堡王」祭出最新超殺優惠券，整張超過50種優惠組合，不僅可以爽吃6款漢堡、6種點心買1送1，加碼黃金雞翅、雞塊等第2件只要半價，還有超過12種百元起個人、雙人超值套餐，即日起至3月31日限時開吃，速食控還不衝。

▲▼漢堡王最新優惠券。（圖／業者提供）

▲▼這次一共祭出超過50種優惠組合。

▲▼漢堡王最新優惠券。（圖／業者提供）

漢堡王最新優惠券開吃了，這次可是大手筆祭出超過50種優惠組合，其中，最划算的就是6款漢堡及6款點心直接買1送1，像是起司醬洋蔥圈牛肉堡、煙燻辣椒小怪獸香豬脆雞堡、人氣小華堡、BK雞塊、辣薯球等通通有，以及6款點心第2件5折吃，有黃金雞翅、咖啡聖代、洋蔥圈等一次滿足。

除外還有超值選、個人超省餐、雙人激省餐及早餐限定優惠，讓速食控從早吃到晚還能省錢，即日起至3月31日限定開跑，提醒該活動不適用於兒童樂園、機場及竹科台積P1、台中美光、南科台積店等商場店，部分品項林口文化、羅東興東等火烤專賣店不提供，並以門市實際供應為主。

▲▼麥當勞。（圖／業者提供）

▲麥當勞開春優惠券省爆。

另，麥當勞2022「虎年開春優惠券」也開領了，一共有「加1元多1件」、「超爽大餐100元起」、「雙人共享200元起」、「早餐加1元多1件」、「早餐加5元享38元冷／熱飲」、「有氧雙人早餐」及數位限定的「雙人暖心200元起」等7大優惠，整張券最高現省2920元。

肯定要把握「加1元多1件」限定優惠，像是4塊麥克雞塊、OREO冰炫風、經典美式咖啡、蜂蜜奶茶等通通有，以及超俗百元套餐，麥香雞、麥香魚、吉事漢堡搭配4塊麥克雞塊加小薯、小杯飲料，只要100元就能輕鬆吃，即日起至3月22日限時登場，優惠券則提供紙本及電子版開放門市使用。

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