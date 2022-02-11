怨物價高「還會被笑窮、不努力」　他納悶：台灣人被貴習慣了嗎

▲抱怨物價高還會被笑窮，他納悶：「台灣人已被貴習慣了嗎」。（圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／趙蔡州報導

台灣近年房價、物價持續上漲，讓小老百姓叫苦連天，一名網友在批踢踢八卦板表示，現在台灣一切都很貴，但大家還是要過日子，最後仍會負擔那些費用，不禁感嘆「台灣人已經被貴習慣了嗎」，貼文一出引發網友熱議。

原PO在批踢踢說，台灣現在買房子、租房子都很貴，然後吃東西，像是吃早餐店、肉羹麵、排骨飯、買雞排、吃鹹酥雞、手搖飲、小甜點、吃荷包蛋等，也都貴貴的，養小孩及培養小孩才藝的費用，更是貴翻了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他指出，儘管生活費用、物價一直漲，大家還是要過日子，最終仍會負擔那些費用，「無形之中，我們付出很多錢，雖然貴貴的，雖然會抱怨，最終還是會付」、「台灣人已經被『貴習慣』了嗎」。

貼文一出引發網友熱議，有人說「重點是薪資凍漲啦」、「台灣薪水在台灣生活蠻辛苦的」、「貧富差日漸拉大，難怪沒人想生小孩」、「這幾個月真的漲得很有感，以前可能沒小孩感受不深，這次覺得萬物齊漲」、「不如說習慣低薪了」。

也有人說「漲價還會幫店家找理由，一個雞排80元照樣買」、「不合理的貴還有人幫忙說話，才好笑」、「好聽叫隨遇而安，難聽叫奴」、「你喊貴會被笑說你窮」、「台灣還有一個新養成的習慣，叫作『買不起是自己不努力』， 現在靠北民生物資漲，就會有一群人來嗆你不努力」。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完